Muestra la tostada de aguacate que le traen a su amiga y las redes alucinan con el aspecto de sus ingredientes

La gastronomía gourmet o exquisita está cada vez más de moda. Las nuevas generaciones cada vez conocen menos los típicos platos de las abuelas, como puedan ser los caracoles. En cambio, cada vez las comidas son más simples y menos trabajosas de cocinar. Además, lo guay ahora es llamar con nombres ingleses a los platos de comida, como es el caso de las "avocado toast", es decir, las tostadas de aguacate.

Justamente la historia que os contamos tiene que ver con estas tostadas. Porque el problema es que no en todos los bares o restaurantes tienen la misma calidad estas tostadas, y eso es algo que nos ha dejado claro en Twitter @wattersanyi. La joven ha compartido la curiosa y decepcionante "toast" que le han puesto a una amiga en un restaurante.

Ángeles ha escrito en la publicación "Estoy estallada una amiga pidió un avocado toast y le trajeron esto". No es para menos la risa de la joven, pues además de que los ingredientes venían por separado, el aspecto de este plato no era el mejor. En la imagen se ven dos rebanadas de pan con una especie de salsa verde y junto a ellas, dos lonchas de jamón de York con un aspecto no muy bueno y varios trozos de tomate y de huevo cocido.

Lo mejor de esta historia es que la amiga se lo tomó a risa. Además, nos ha sacado una sonrisa a todos los que hemos visto la foto, ya que abrirnos el apetito no lo ha conseguido muy bien.

La publicación ha superado el millón de reproducciones y muchos usuarios han comentado con divertidos e ingeniosos mensajes. De todos ellos destaca este:

Sin embargo, también encontramos otros muchos más que han bromeado con el aspecto de la tostada: "Esos huevos estuvieron 4 días hirviendo", "Mientras más lo miras es peor: jamón rancio, tostadas carbonizadas, tomate casi amarillo porque no maduró, el huevo gris" o "Preparatelo vos cheta cornuda dice el plato".