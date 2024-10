Polémica y críticas en redes por un vídeo viral de unas influencers que glamurizan la vendimia

En las últimas horas, un vídeo deTikTok ha causado revuelo en redes sociales al mostrar a un grupo de chicas que, según ellas, se estaban preparando para la vendimia. El vídeo, que en principio parecía inofensivo, ha provocado una fuerte reacción entre los internautas debido a lo que muchos consideran una representación trivial y glamurizada de un trabajo tan exigente como la recogida de uvas.

En el vídeo, las chicas aparecen vestidas con ropa totalmente inapropiada para una tarea física como la vendimia, con looks más propios de una salida de picnic que de una jornada en el campo. La escena que ha desatado más críticas llega cuando las protagonistas se sientan a comer rodeadas de manteles, platos y copas de cristal, una imagen que ha sido calificada como irreal e irrespetuosa hacia quienes trabajan en la vendimia de manera profesional.

Las críticas en redes sociales no han tardado en llegar. En X (anteriormente Twitter), los usuarios han mostrado su indignación con comentarios como: "Esto no es la vendimia, es ir de picnic" o "Me parece un insulto a las personas que trabajan en el campo". La combinación de ropa inapropiada y una actitud superficial hacia el trabajo agrícola ha sido percibida por muchos como una falta de respeto hacia quienes realizan estas labores en condiciones duras.

Otro comentario que ha destacado en la conversación ha sido: "Lleva un lookazo para ir a recoger tres unidades de uva. El mundo influencer es el no va más", criticando la desconexión entre la imagen que se proyecta y la realidad del trabajo en el campo.

Este episodio ha puesto de manifiesto una vez más las diferencias entre las representaciones idealizadas en redes sociales y la realidad de ciertos trabajos, en este caso, uno tan esencial como la vendimia. Aunque el vídeo puede haber sido hecho sin ninguna mala intención, la reacción del público ha dejado claro que, para muchos, hay una línea que no debe cruzarse al trivializar este tipo de tareas.