Pone esta reseña negativa en un restaurante y lo acusan de sinvergüenza: "¿Se puede tener más cara?"

Hace ya tiempo que quedó claro que esa frase de "El cliente siempre tiene la razón" tiene muy poco de cierta. La posibilidad de opinar sobre los establecimientos a través de Google ha hecho que muchas personas se sientan con la comodidad de volcar todas sus frustraciones con los negocios que no cumplan con sus exigencias, pero hay veces en las que se pasan de la raya. Esta reseña se acaba de hacer viral en Twitter debido a los argumentos que su autor utilizó para intentar dejar en mal lugar al restaurante al que estaba valorando. Por suerte, los usuarios de la red social se han encargado de darle una buena reprimenda.

En primer lugar, la reseña es bastante difícil de comprender. Puede que su autor estuviese ligeramente afectado por el alcohol cuando la escribió, o que simplemente no haya escrito ningún otro texto en su vida; pero, sea como sea, lo que sí ha dejado claro es que sus argumentos no tienen ningún sustento. El cliente en cuestión se queja de que no le hayan invitado al postre ni a los chupitos, ya que, por lo visto, en sus visitas anteriores al local era algo habitual. Además, señala la "falta de antipatía" de la camarera que lo atendió durante su visita.

Si tanta confianza tenía este cliente con el local como para que siempre lo invitasen a postre y chupitos gratis, está claro que dejar una mala reseña en Google no era la forma más adecuada de resolver el asunto. Con esta reseña, lo que ha quedado claro es que poco importa que un restaurante se porte de lujo con sus clientes: ellos se acostumbrarán a ese trato, y montarán en cólera cuando, por una razón o por otra, no reciban lo mismo que en visitas anteriores. ¡A veces es mejor no echar una mano a cualquiera, porque hay quienes aprovecharán la circunstancia para agarrar el brazo completo!