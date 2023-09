Pregunta si puede llevar a su novio a una cena familar y la respuesta es indignante: "¿Que habrían contestado ustedes?"

Aunque se ha avanzado mucho en las última décadas en muchas partes del mundo en los derechos de las personas LGTBIQ+ y en construir sociedades que sean cada vez menos homófobas, más inclusivas y respetuosas con todas las personas todavía queda mucho camino por andar.

Vemos a diario noticias de agresiones o gente LGTBIQ+ que se tiene que enfrentar a situaciones desagradables tanto en la calle, como en su trabajo o con su familia. Uno de estos ejemplos es el que se ha vuelto viral recientemente en Twitter y que compartía el mexicano Cristian Soto Torres.

Recientemente publicó un tuit en el que compartía la conversación que tuvo con un miembro de su familia de lo más retrogrado y antiguo. "Me invitaron a una fiesta familiar y les comenté que si podía llevar a mi novio; así como mi hermano lleva a su novia. Me contestaron eso; pero en verdad no se que responder; me tiene muy cansado toda la situación. ¿Que habrían contestado ustedes?", escribió @CrisSotoDTorres junto al pantallazo de WhatsApp en un tuit que ha sido visto 8 millones de veces y que está indignando a todo el mundo.

Cris fue invitado a una cena familar a la que su hermano iba a llevar a su novia. Antes de ir con su pareja decidió preguntar a un familiar si podía llevar a su novio pero la respuesta fue negativa y la justificación que le dieron no puede ser más falsa y desagradable.

"Hola Cristian buenas tardes. Mira estuvimos comentando el tema y quiero decirte que en la comida habrá niños que no sé si estén preparados para ver una relación como la tuya, yo imagino que no. Entonces pues con mucha pena, te digo que no, no por nosotros, sino por la situación que te comenté. Dificilmente creo que los padres de los niños los estén preparando para vivir una de estas situaciones", empieza el homófobo mensaje en el que esta persona se escuda en los niños para no invitar al novio de Cris.

"Si esto no te gusta, no te convence o no estas de acuerdo, yo entenderé el hecho de que decidas no acompañarnos. No habrá problema y Se que para personas con tu es una situación difícil de enfrentar. Pero igual es para los demás, difícil de enfrentar y con niños que no entenderían. Una disculpa", sentencian entendiendo que Cris no quiera venir después de lo que le acaban de decir.

Esta indgnante situación ha provocado un intenso debate y una ola de indignación en Twitter donde mucha gente ha mostrado su apoyo a Cris y el rechazo a su retrograda familia.

"Si alguien no te va a juzgar son los niños", comentaba el poeta Defreds. "Escudarse en los niños para justificar su homofobia es penoso. Que una familia prefiera que su hijo o familiar NO asista a una reunión a que asista con la persona que ama es de lo más bajo que puede caer un ser humano", señalaba por su parte @alan_estrada.

El conocido tuitero valenciano @FlanganMcPhee quiso entrar en la conversación hablando de lo importante que es el concepto de la familia escogida para muchas personas LGTBIQ+.

Cris Soto, y todas las personas, deberían tener derecho a tener una familia normal en la que todo el mundo fuera aceptado independientemente de su color, su religión o su sexualidad.