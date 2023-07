Le prendió fuego al piso de su ex tras ver un papel con pintalabios en la papelera

Pese a que la sociedad cada vez está más concienciada sobrelo peligrosos que son los celos y la toxicidad que estos pueden llegar a provocar en una relación, es inevitable que sigan habiendo personas que sufran con este tipo de sentimientos. Y, pese a que muchos de los que los sienten celos tienden a intentar controlarlos, hay quienes prefieren liberar sus emociones y dejarse llevar por ellas, algo que en ocasiones termina provocando historias realmente inesperadas y sorprendentes. Este es el caso de la anécdota de Muma, quien no ha dudado a la hora de compartir lo que tuvo que sufrir su amigo con una de sus ex.

Según ha revelado, el problema empezó cuando ella tuvo que ducharse en casa de su amigo porque no tenía agua en la suya, momento en el que ya aprovechó para maquillarse y prepararse directamente en su baño. Pero, lo que Muma no se imaginó es que ese mismo día la ex de su amigo fuera a ir a la casa y decidiera revisar la basura, donde ella había tirado un trozo de papel con pintalabios. Y, aunque por lo general uno no piensa que este papel vaya a importarle a alguien, parece ser que esta ex era extremadamente celosa, por lo que encontrarlo provocó que esta chica decidiera prenderle fuego al departamento del chico.

Ante esta sorprendente anécdota, las redes no han tardado en enloquecer y en querer conocer más sobre esta historia, ya que muchos esperaban que la hubiera denunciado después de hacer esto. Pero, según ha revelado la tuitera, su amigo prefirió no hacer nada, por lo que ella se limitó a ayudarle a limpiar todo porque se sentía culpable por haberse maquillado allí.

Sin duda, hay ocasiones en las que las historias más impactantes ocurren por actos tan simples como tirar un papel a la basura. Pero, si hay algo que deja claro esta anécdota es lo peligroso que pueden llegar a ser unos celos extremos, por lo que es importante tener cuidado y que, aquellos que tiendan a sentirlos, aprendan a controlarlos y a hablar con los demás para evitar estos ataques.