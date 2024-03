Una profesora está mandando un audio a una amiga y lo que le dice una alumna de fondo es impagable

La sinceridad de los niños no tiene límite. En muchas ocasiones puede resultar positivo que estos pequeños no piensen demasiado las cosas que dicen, sin embargo, en otros momentos no es tan bueno. Sin duda, el vídeo que os presentamos hoy es un claro ejemplo de la maldad que pueden llegar a tener los niños sin querer.

En esta ocasión se trata de una joven profesora, la tiktoker @veronicaparrker, quien ha vivido en primera persona esta situación. Se encontraba grabando un audio a una amiga estando en el colegio aún cuando una alumna le hizo un comentario un tanto peculiar.

La joven se encontraba hablando con su amiga por un mensaje de voz, "estoy pensando en lo mío. Me pasa en todos los lados...", cuando de pronto una niña la saluda: "Hola, Verónica". Ella, al ser su profesora de inglés, le responde con un "hello".

Continúa su conversación con su amiga por el audio que aún estaba grabando. De pronto, otra alumna le suelta a bocajarro "pareces Miércoles", refiriéndose al conocido personaje de la Familia Adams. Ella, en lugar de achantarse, le responde diciendo: "Sí, parezco Miércoles, ¿verdad?".

La conversación continúa cuando la pequeña le dice que solo le faltan las trenzas. La profesora sigue dándole la razón a la estudiante y le comenta que sí, que solo le falta las trenzas.

Durante todo esta historia, Verónica no paró de grabar el audio, por lo que decide confesarse con su amiga y decirle: "Me encanta que los niños sean así de sinceros".

Este vídeo ha conseguido más de 162 mil reproducciones y muchos usuarios han querido comentar la publicación. Casi todos se ríen con la ocurrencia de la niña, pero también destacan la belleza de la tiktoker: "pues a mí miércoles me parece literalmente guapísima jajajajajajaja" o "tus era un cumplido fijo , eres muy guapa".