Se mete en Google Maps en un pueblo abandonado en los años 60 y lo encuentra lleno de gente haciendo cosas a cada cual más surrealista

Cada cierto tiempo sorprende una noticia en la que se vende un pueblo abandonado, una isla, un castillo o algo similar por un precio que es sorprendentemente barato.

La última es una aldea de Segovia con más de seis siglos de historia que se ha puesto a la venta por 180.000 euros, según informa Idealista.

Matandrino se encuentra a 40 minutos del centro de Segovia y menos de una hora y media de Madrid, situado en un pequeño valle a tres kilómetros de la localidad de Prádena, describe el anuncio de la inmobiliaria Segodomus.

Lo curioso de este pequeño pueblo abandonado, de 5.000 m2 y 17 inmuebles prácticamente todos en ruinas, es que se ha vuelto viral después de que un tuitero decidiera investigarlo en Google Maps y se llevara una gran sorpresa con las fotos del lugar.

"Me he metido en Google Maps para cotillear este pueblo y creo que acabo de descubrir la mayor troleada de todos los tiempos. Un pueblo abandonado en los años 60 de repente está lleno de gente haciendo cosas a cada cual más surrealista", escribió Gonzalo Bonet en un hilo que ya ha sido visto por más de tres millones de personas acumulando 7.000 me gusta.

Las imágenes de Google Maps del pueblo son de lo más absurdo e inexplicable incluido "una mujer que parece Amy de Big Bang Theory le susurra algo al oído a un señor con una biblia en la mano vestido de budista" y "un hombre completamente de blanco, como si fuera de una secta".

Parecen personajes salidos de un capítulo de Doctor Who o de una película de terror que no pegan nada unos con otros.

El contraste de las distintas personas haciendo cosas inesperadas como un picnic improvisado o colgar la ropa con las casas abandonadas y en ruinas añade mucho al surrealismo de las escenas.

Al final las imágenes dan bastante miedo, sobretodo si no sabes la explicación detrás de las mismas, como le pasó a Gonzalo mientras estaba haciendo el hilo. Pero todo tenía una explicación más sencilla de lo que pensabamos y las imagenes formaban parte de una iniciativa artística de la fotógrafa Elena Kendall-Aranda llamada Ghost Town Initiative - Los Despoblados.

"Hay más de 2.800 pueblos catalogados como abandonados en España. Estas ciudades en ruinas son, en un sentido muy real, monumentos visuales de un momento en el tiempo que el resto del mundo ha olvidado hace mucho tiempo. Durante esta residencia, Kendall-Aranda jugará con las funciones Street View de Google Maps para crear un espacio en línea donde los visitantes de Internet podrán pasear virtualmente por estos pueblos entre habitantes fantasmas recreados y, al hacerlo, brindar una nueva perspectiva de nuestro colectivo. pasado y presente", escribió la artista sobre el proyecto.