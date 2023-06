Le propone a ChatGPT el acertijo más sencillo y su respuesta no es la esperada: "Te he pillado"

Este 2023 está siendo el año de las inteligencias artificiales, que siguen estando de moda, y sin duda ChatGPT es la más popular de todas ya que es gratuita y muy sencilla de usar. Cada vez es más gente la que se aventura a interactuar con este tipo de aplicaciones, hacerles preguntas e incluso ponerlas en algún tipo de aprieto.

Yo mismo entreviste le pregunte a ChatGPT por algunas de las frases de canciones más icónicas de nuestra música y las respuestas fueron de lo más interesante.

Ahora ha sido el popular tuitero Dani Sanchez-Crespo, conocido por sus hilos virales, el que se ha decidido retar a ChatGPT a resolver uno de los acertijos más famosos y sencillos que existen.

"Jaque mate. ChatGPT: venga, a la escuela de IAs a seguir entrenando. Te he pillado", escribe Dani en un tuit que ha superado las 640.000 reproducciones y los 7.800 'me gusta'.

El acertijo

Este divulgador ha retado a la IA a resolver uno de los acertijos más sencillos que existen: "La madre de Juan tiene 4 hijos. Tres de ellos se llaman Pedro, María y Lucas. ¿Cómo se llama el cuarto?"

La respuesta

La IA no ha entendido bien la lógica detrás de la pregunta y ha respondido erroneamente. "No se puede determinar cómo se llama el cuarto hijo de la madre de Juan ya que no se proporciona suficiente información.

Hay quién ha ido más allá en la conversación y tras repreguntarle a ChatGPT con un "léelo bien" ha conseguido una respuesta acertada: "Según la pregunta, 'La madre de Juan tiene cuatro hijos. Tres de ellos se llaman Pedro, María y Lucas. ¿Cómo se llama el cuarto?' Entonces se puede deducir que el cuarto hijo de la madre de Juan se llama Juan".