El famoso acertijo que fallan el 97% de estudiantes de Harvard y aciertan el 87% de niños de guardería

Este tiene que ser sin duda uno de los acertijos o adivinanzas más famosas de los últimos tiempos. Las redes sociales están llenas de todo tipo problemas, preguntas y tests que buscan captar la atención de la audiencia pero esta en concreto se ha vuelto viral varias veces en los últimos tres años.

La última fue la tiktoker y creadora de contenido @ladyscience quien a principios de año lograba acumular más de 4 millones de visualizaciones en TikTok con este vídeo.

Pero el origen lo encontramos en 2020 en un vídeo publicado en la misma red social el 13 de agosto de 2020 por Jack Fanshawe, un neoyorquino de entonces 22 años, que propuso este acertijo que "la myoría de graduados de Harvard no podían resolver" pero que "el 84% de los niños que van a una guardería adivinaban en poco tiempo".

El acertijo es bastante complicado y dice así: "Vuelvo blancos a los osos polares, hago a los chicos orinar y a las chicas que se peinen, transformo a las personas normales en celebridades y a las celebridades en perspons normales, vuelvo a los crepes marones y hago burbujear el champán, si me aprietas explotaré pero si me miras explotarás tú".

Ahora la cuestión es si eres capaz de resolver el enigma y dar la respuesta correcta. Algunas de las respuestas más repetidas tanto en el vídeo original Jack Fanshawe como en el de Lady Science son "agua", "presión" o "tiempo" pero todas son erroneas.

Muchas personas adultas se pasaran mucho tiempo tratando de dar con la solución correcta cuando todo resulta ser mucho más simple que eso. No existe una solución correcta por lo tanto la respuesta es "no" o "no se puede adivinar el acertijo" o "no hay respuesta".

Al final este acertijo tiene truco y para acertarlo tienes que rendirte, asumir que no tiene respuesta y saber responder que no es posible adivinarlo.