No se puede creer la duración de los audios que una amiga le envía a su madre por WhatsApp: "Denúnciala"

Todos conocemos a algún amigo, familiar o compañero de trabajo que envía notas de voz muy largas de hasta varios minutos que no nos apetece nada escuchar. Entendemos que hay ocasiones en las que mandar un audio resulta más cómodo que escribir pero hay que ponerse en el lugar de la otra persona que tiene que escuchar lo que le mandamos.

El tiktokter argentino @thisisgax ha compartido un vídeo donde se puede ver el WhatsApp de su madre que ha recibido audios interminables de su amiga Claudia mientras cocinaba.

"Va presa", ha escrito el tiktoker @thisisgax en un video que en tres días ha superado el millón de reproducciones y ha acumulado más de 300.000 me gustas con comentarios de todo tipo bromeando sobre la situación.

En el video su hijo se queda muy sorprendido y le dice mientras le graba con su teléfono móvil: "Esto lo tengo que mostrar porque no lo puedo creer, esta mi vieja con un auricular puesto mientras cocina y mirá la amiga le manda audios de una hora".

La madre se intenta justificar mientras se ríe aclarando que es "Es mi amiga Claudia de España".

Su hijo le coge el teléfono a su madre para enseñar en el video los minutos de duración de los inacabables audios que le mandaba su amiga desde España.

" ¡Treinta y cuatro, veintitrés, cincuenta minutos y una hora, no lo puedo creer!", dice Gax alucinando por unos audios quejamás había visto que pudieran durar tanto.

A la madre del argentino se la podía escuchar decir: "Me está contando cosas" y para finalizar su hijo sentenció la conversación en tono irónico asegurando: "No puede ser, no me lo puedo creer, denúnciala".