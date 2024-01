Qué es el juego de la cabra: el truco para ver más a tus amigos

Si hay algo bonito dentro de la etapa infantil y joven de nuestras vidas, es que uno tiene la oportunidad de pasar casi todo el día con sus amigos, ya que no solo se va con ellos a clase, sino que también suele ser más sencillo verlos al salir. Y, aunque uno piensa que podrá mantener esta conexión con sus amigos durante toda su vida, la realidad es que cuando llega la edad adulta todo suele complicarse mucho más. Porque, por mucho que uno quiera verlos tanto como antes, la mayoría suelen tener horarios distintos e incluso vivir en ciudades o pueblos diferentes.

Por ello, son muchos los que terminan distanciándose e incluso dejando enfriar esta relación con su círculo de amigos, ya que organizarse para coincidir con todos puede llegar a ser demasiado difícil. Por suerte, parece que la tiktoker Natalia Palacio ha encontrado una solución a este gran problema: el juego e la cabra. Esta es una idea que ha tenido junto a sus amigos con el objetivo de potenciar el que todos puedan verse más, y no dejen de lado su relación. Tal y como ha explicado, el juego es bastante sencillo, ya que consiste en tener una cabra de juguete (aunque serviría cualquier muñeco) y que esta se quede una semana en casa de cada una, de forma que, cuando pasen siete días, tendrán que quedar con el grupo para dársela.

Pero, como era de imaginar, en este juego no podía faltar un castigo para aquellos que no vayan al "pase de cabra", de forma que, quien no vaya a este encuentro, tendrá que meter diez euros en una hucha virtual, el cual sacarán a finales de año para comer todas juntas. Además, aunque señala que nadie va a querer pagar ese dinero y se esforzará en ir, es consciente de que a finales de año seguro que han conseguido recaudar bastante dinero, por lo que cree que podrán disfrutar de una buena comida.

Y, por lo que parece, los usuarios están deseando poner en práctica esta propuesta, porque muchos de ellos han corrido a etiquetar a sus amigos para ver si se animan a hacer el juego de la cabra. Sin duda, esta es una forma muy divertida e ingeniosa de potenciar estos encuentros semanales con los amigos.