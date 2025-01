¿Qué es el Krankenmeldung? El truco que usan algunos alemanes para no ir a trabajar

Cada país tiene sus propias normas, leyes y costumbres. También existen estereotipos asociados a cada cultura, y un vídeo viral en TikTok ha combinado una regla y un estereotipo relacionados con Alemania para abrir debate.

A menudo se dice que los alemanes son personas trabajadoras y serias. Sin embargo, las generalizaciones no siempre reflejan la realidad, como lo ha demostrado una joven argentina que reside en Alemania.

"¿Podemos hablar de los alemanes y de la Krankmeldung? Básicamente, para quienes no conocen el término, Krankmeldung es una baja por enfermedad", comienza explicando la joven en TikTok. Según relata, en Alemania, si no te encuentras bien, basta con llamar a tu trabajo para informar que no asistirás y que presentarás una Krankmeldung. "Simplemente llamas, avisas que no vas a ir, y luego entregas el justificante médico", detalla.

Sin embargo, señala un problema significativo: muchas más personas de las que podriamos pensar se aprovechan de este sistema. "Hay gente que, honestamente, no tiene ganas de trabajar. Se levantan, deciden no ir, y luego piden a su médico un justificante que diga que están enfermos. Así pueden faltar al trabajo durante una o incluso tres semanas", explica.

En el vídeo, Giselle comparte una anécdota personal sobre un compañero que estuvo ausente durante dos semanas con una baja por enfermedad, aunque en realidad estaba completamente sano. "¿Saben qué es lo peor? Durante esas semanas en las que supuestamente estaba enfermo, lo vi en el mercado haciendo compras, como si nada. En la oficina todos comentaban: 'Se registró como enfermo, pero claramente no lo está'".

Según Giselle, este tipo de comportamiento es más habitual de lo que uno podría imaginar en Alemania, donde muchas personas abusan de esta norma. Aunque en otros países también existen bajas por enfermedad, suelen ser más difíciles de obtener, ya que los médicos no las conceden tan fácilmente, lo que dificulta que la gente se coja bajas falsas.