¿Qué te molestaba más de tu ex? Las confesiones más divertidas

Raro es ver a una persona que no guarde cierto rencor hacia sus exparejas. Cuando las mariposas del amor se diluyen y pasa el tiempo, las cosas que más nos molestaban de aquellas personas tienen mucho más peso que antes, y los recuerdos negativos son los que más suelen perdurar en la memoria, sobre todo cuando las relaciones terminan mal. Hay quienes llevan guardado en su interior una larga lista de resquemores hacia sus ex, y este tuit viral les ha permitido a todos desahogarse y contar cuáles son las cosas que más les molestaban de sus anteriores parejas.

Hay quienes se han portado especialmente bien con sus ex, diciendo cosas como "Nada, era perfecto" o "Que tenía mal gusto, y por eso me eligió a mí". Probablemente, todas estas personitas tengan todavía el corazón roto y no sean capaces de hablar mal de la persona a la que todavía quieren.

Otros muchos, en cambio, han soltado confesiones verdaderamente fuertes: que a su ex le olía mal el aliento, que hacía el ridículo cuando caminaba con tacones, que no limpiaba la casa nunca, que la tenía demasiado grande, que usaba ropa interior fea… Incluso hay quien ha aprovechado para cargar contra las suegras, ya que, al parecer, han dado mucho dolor de cabeza a casi todos.

Con las barbaridades que han confesado muchos de estos usuarios de Twitter, ahora solo queda esperar que se hayan quedado a gusto y sean capaces de dejar todos estos recuerdos amargos atrás. ¡Al menos han servido para hacer reír a unas cuantas miles de personas!