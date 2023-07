¿Qué son las granjas de streamers? Un modelo de negocio que podría llegar a Europa muy pronto

Cada vez es más común que los jóvenes se interesen por la profesión de influencer o streamer, algo que ha pegado muy fuerte en muchos países del mundo. Por ello, no es de extrañar que, en cuanto alguien ve una oportunidad de negocio, intente sacar provecho de esta ambición de los jóvenes, algo que ya han empezado a hacer en países de Asia como China o Indonesia. De aquí sale lo que algunos han apodado como "granja de streamers", un lugar en el que alquilan diferentes espacios a los creadores de contenido para que tengan un buen lugar para stremear y grabar.

Pero la realidad es que estos sitios no son muy distintos de los típicos estudios de grabación de toda la vida, a los cuales recurren muchas personas porque no cuentan con un buen setup en sus casas. Por ello, van a estos sitios para tener un mejor espacio en el que crear contenido con un fondo y una decoración mucho más agradable. Pero, aun así, esto sigue sorprendiendo mucho a la comunidad, especialmente porque no solo alquilan salas privadas, sino que también cuentan con cubículos en medio del pasillo, los cuales están abiertos y tan solo cuentan con una silla, una mesa y poco más.

Además, debido a lo pequeños que son estos espacios, están alineados y abiertos en un pasillo, por lo que las personas que pasan por allí los escuchan y ven al pasar por allí. Y, sin duda, esto es lo que produce elefecto granja que tantos han comentado, porque en el vídeo se puede escuchar a todos los streamers hablar a la vez, cada uno creando su propio contenido.

Aunque este vídeo tan viral se ha grabado en Indonesia, la realidad es que este no es el único país de Asia que cuenta con espacios como esta. Hace apenas unos meses, el youtuber Luisito Comunica mostró un espacio muy similar en China, donde no solo alquilaban estudios, sino que también les enseñaban a monetizar su contenido y a llegar mejor a su audiencia.

Por este motivo, no es de extrañar que el mexicano comparara este concepto con el de una "academia de streamers", ya que parece que les ofrecen todo lo necesario para empezar a dedicarse a la creación de contenido. Y, precisamente por ello, no sería de extrañar que esta idea de negocio llegara a algunos países de Europa, algo que muchos creen que posiblemente ocurrirá en un futuro próximo.