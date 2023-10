La queja de una tiktoker con padres divorciados: "Soy una pobre nómada"

El divorcio es una situación complicada, pero que se da más de lo que creemos. Solo en 2022, en España hubo 81.302 divorcios y, casi la mitad de ellos, con custodia compartida.

Se trata de un tema complicado, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Muchos jóvenes hoy en día tienen padres divorciados y es extremadamente común conocer a alguien cercano cuyos padres estén separados.

Una de estas jóvenes es la tiktoker @paulisls, que se ha grabado un vídeo el cual cuenta ya con 375 mil 'me gusta'. Mientras camina por Barcelona arrastrando una pesada maleta, dice: "solo la gente con padres divorciados va a entender esto".

Así, continúa explicando como ella es todo lo contrario a esa "gente que tiene los padres casados" y, por lo tanto, "tienen una vida totalmente sedentaria, una cama y una casa solo en la que viven tan tranquilos".

A medida que sigue caminando con su equipaje a cuestas, seguramente de ir de casa de su padre a la de su madre o viceversa, bromea: "soy una pobre nómada que en vez de llevar espadas y bolsas llenas de pieles de ñus para sobrevivir llevo una maleta".

"La gente pensará: ay qué guay, esta chica que se va de viaje", sigue bromeando. Pero, evidentemente, no es el caso: "me voy a casa de dos personas que no se supieron poner de acuerdo y ahora me han condenado de por vida a estar maleta arriba maleta abajo".

Por lo que se deduce del vídeo, la única forma que tiene la chica de moverse entre casa y casa es empaquetando todas sus cosas en una maleta. Sin duda es una situación estresante, ya que no se dispone de un espacio propio en el que tener tus cosas o tu ropa sin preocupación.

Para colmo, como señala la autora del tiktok, las aceras de Barcelona por las que le toca pasar son muy irregulares y arrastrar por ahí una maleta con ruedas es incómodo y costoso.

Por último, ofrece un consejo a las futuras parejas casadas que la estén viendo: "No seáis tan hijos de puta y tenedlo claro. No pasa nada si decís que no y no os casáis, pero luego no tengáis hijos porque esto es lo que les vais a provocar, un infierno de caminatas y maletas".