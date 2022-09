Quién es Nuria Jordá, la joven con disfagia que ha cautivado en TikTok por contar su día a día con este trastorno

Hace unas semanas, en la red social en TikTok, los vídeos de una usuaria de esta red social comenzaron a hacerse cada vez más populares. Se trata de Nuria Jordá, una joven de 21 años que se ha hecho viral por visibilizar la disfagia que padece.

La disfagia es un trastorno que dificulta la deglución e incluso la imposibilita. Nuria ha contado a sus seguidores que se la diagnosticaron hace 5 meses tras una complicación en una operación donde la extirparon un tumor en la carótida.

Desde entonces, su vida ha cambiado radicalmente. Este trastorno, para muchos desconocido, forma parte ahora de su día a día, que cuenta a través de los vídeos que publica. "Tuve un tumor, tengo disfagia y tendré un bypass siempre", dice su biografía de TikTok.

Nuria cuenta ya con más de 390 mil seguidores y los likes en sus vídeos también superan los cientos de miles de reacciones por parte de los usuarios. En el caso de Nuria, la disfagia que sufre es mixta, es decir, no le permite tragar sólidos ni líquidos. La joven ha explicado que los alimentos que son muy sólidos o demasiado líquidos se conducen a las vías respiratorias.

"Yo probé a tomar líquidos pero me ahogaba. Las primeras veces que bebía líquido para probar me grababa en vídeo, y ese día bebí súper poco, lo retuve en la boca y lo intenté tragar, y no. Es como que te ahogas".

Entonces, ¿Qué ocurre si quiere beber agua? Nuria tiene que beber agua espesada, es decir, unos polvos que vierte en el agua y que facilita la hidratación del paciente con disfagia.

Para algunas rutinas que parecen de lo más comunes como lavarse los dientes, debe estar concentrada para no tragar agua, pasta de dientes o saliva. Incluso algo tan cotidiano como ir a la piscina en verano, puede ser todo un drama si en algún momento del baño traga agua sin querer.

También ha comentado en algunas ocasiones que asiste frecuentemente a una logopeda llamada Marta que también se ha hecho muy conocida para sus seguidores. Con ella trabaja para intentar revertir el trastorno, ya que al ser joven tiene todos los nervios conservados. Esto significa que, aunque sea una recuperación larga y dependiendo de varios factores, sí tiene cura.