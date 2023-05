¿Es realmente efectivo el control parental en niños y adolescentes? Un debate en redes

Educar a los hijos en la era digital puede ser complicado en muchas ocasiones, especialmente cuando llegan a una edad en la que quieren empezar a utilizar móviles. Por este motivo, hay muchos padres que optan por aplicar el control parental dentro del teléfono, una opción que generalmente funciona según está programada pero que, en algunas ocasiones, falla a la hora de activarse. Esto es lo que le ocurrió al hijo de Mireia, Jan, a quien debería habérsele apagado el móvil a las 23h y no ocurrió.

Pero la sorpresa de esta madre llega cuando es su hijo quien se encarga directamente de avisarla de que no se ha apagado, algo que le ha ilusionado tanto que ha decidido compartirlo a través de su perfil de Twitter. Pero, pese a que ella está feliz debido a la confianza que ha sentido hacia su hijo por este acto, muchas de las respuestas se han mostrado totalmente contrarias al control parental, ya que aseguran que esto genera un ambiente más hostil, tal y como señala Juati0.

Además, este no ha sido el único que ha dado una opinión muy clara al respecto, ya que el nominado a Mejor Baile en los Esland, Follacamiones24, también ha coincidido a la hora de asegurar que el control parental no es la solución. Ya que, tal y como dice, si lo que buscan a través de este acto es que no se hagan adictos a la tecnología, no funciona, ya que el catalán señala que pese a haberlo tenido durante tantos años, a día de hoy su día a día es "estar en el ordenador". Por este motivo, ha optado por aconsejar a Mireia que, para que tenga una relación sana con el móvil, es mejor enseñarle "desde el entendimiento, no desde la represión".

Aun así, no todos se han mostrado tan contrarios a las decisiones de Mireia, ya que muchos consideran que lo hace solo para evitar que se desvele, no porque le reprima el uso del móvil, tal y como señala el tuitero Xuxupopuense. Por tanto, al final, en lo que han coincidido la mayoría es que la importancia está en educarle con el uso de la tecnología, ya que, al final, el uso parental no lo tendrá durante toda su vida, por lo que tendrá que aprender agestionarse él mismo el tiempo que les dedica.