Recibe por error un paquete valorado en más de 15.500 euros y su reacción ha generado debate

Las redes sociales no dejan de sorprendernos. El contenido de muchos de los vídeos compartidos en Tik Tok es de lo más inesperado y consiguen dejarnos sin palabras. Pero, en muchos casos, incluso los propios tiktokers se quedan atónitos con lo que les pasa en su día a día. Es lo que le ha sucedido a la conocida ususaria británica @chaos.to.sanity.

La mujer había pedido un soporte para el monitor de su ordenador, por lo que estaba a la espera de recibir un paquete. Sin embargo, cuando llaman a la puerta y abre jamás se hubiera imaginado que dentro de esa caja podría haber tanto dinero. "Supuse que la caja que había dejado el repartidor en la puerta era mi soporte y simplemente abrí el envoltorio", relata la joven.

Al abrir el paquete "no podía creer lo que había dentro", relata. En su interior encontró cientos de tarjetas de regalo de Sainsbury’s, una cadena de supermercados inglesa, con un valor de 30 libras cada una (34 euros). Esto, ha querido explicar a los seguidores, "son 13.500 libras de regalos que acaban de entregar en mi puerta".

Lo que no podían imaginar los seguidores era su posterior reacción. "He localizado al dueño y se las voy a llevar a su dirección en la próxima hora", aclara la mujer. En los comentarios del vídeo explica que encontró un número de contacto en la factura. "Creo que es muy afortunado de que me hayan llegado a mí", añade. Quién sabe qué hubiera pasado si el destinatario hubiera sido otra persona.

El vídeo ha conseguido más de 36.000 visualizaciones y muchos han querido comentar y destacar la honestidad y la amabilidad de la joven. "Algo bueno te vendrá por esto"; "lo hiciste bien y sí, fue muy adortunado"; "eres hermosa por fuera y por dentro, estoy segura que el buen karma está en camino".

Con este vídeo hemos aprendido que la benevolencia existe y que siempre hay personas buenas dispuestas a ayudar. Y, sobre todo, que siempre hay que llevar cuidado al escribir nuestra dirección cuando pedimos un paquete a casa.