Debate en redes con el regalo de unos padres a su hija: ¿un iPhone 15 por terminar bachillerato?

No cabe duda de que para cualquier estudiante, segundo de bachillerato representa uno de los cursos más duros a los que se tendrán que enfrentar jamás. Y es que es un curso lleno de desafíos, estrés y vértigo por el futuro: es, en definitiva, un cóctel de emociones que, en ocasiones, resulta algo complicado de sobrellevar. Pero, como siempre ocurre en esta vida, todo esfuerzo tiene su recompensa. Aunque en el caso de la historia de hoy la recompensa es literal.

Resulta que durante las últimas horas, unos padres han causado un gran revuelo en redes sociales al regalarle a su hija un iPhone 15 por haber terminado segundo de bachillerato. En el vídeo que se ha viralizado, podemos ver cómo la joven estudiante recibe totalmente emocionada el regalo, sin casi dar crédito. Pero lo que en un principio era motivo de alegría para esta chica, ha terminado siendo motivo de debate para los usuarios de Twitter/X.

Como en cualquier debate que se arma en la red social dirigida por Elon Musk, hemos podido ver dos bandos muy claros. Por un lado, están los que argumentan lo siguiente: "Hay una recompensa tras un esfuerzo realizado. Excesivo, no excesivo, más caro o más barato, está en todo su derecho tanto ella de recibirlo como los padres de regalárselo. No veo el problema. Igual la envidia habla por vosotros". Por otro lado, el otro bando alegan algo muy diferente: "A mí por aprobar bachillerato me dijeron "es lo que tienes que hacer" y a seguir el día".

Entonces, ¿los padres hicieron bien en premiar el esfuerzo de su hija o, por el contrario, la están dando un refuerzo positivo únicamente por hacer lo que tenía que hacer? No es un debate nada fácil de zanjar. Desde luego, lo único que nos queda claro es lo difícil que es criar a un hijo.