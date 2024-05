Manda a un grupo de WhatsApp la tortilla que le pusieron en un bar y la respuesta es demoledora

Cada cierto tiempo se vuelve viral en redes sociales una tortilla de patatas por algún debate o algún crimen a la hora de hacerla. Esta claro que este es uno de los platos más icónicos de nuestra gastronomía y uno de los que más pasiones levanta.

Después de debatir incontables veces si la tortilla de patatas o española tiene que ser con o sin cebolla, después de debatir sobre lo cuajada o liquida que tiene que estar la tortilla y de llevarnos las manos a la cabeza con las cosas que algunas personas les ponen a sus tortillas hace poco compartimos la historia de esta chica que se come la tortilla con cuchara y dejándose los bordes.

Esta que os vamos a contar no es tan impactante pero igual tiene un punto divertido que ha hecho que se haya tenido cierto ruido en Twitter.

Un tuitero llamado @ubresgvaje ha compartido una conversación en un grupo de WhatsApp que no puede ser más épica. Alguno de sus amigos paso las fotos de estos pinchos de tortilla que habían pedido en un bar y los comentarios han sido demoledores.

"Vaya mazacote. Sacas el tenedor de ahí y te proclaman el Rey Arturo", dijo con gracia uno de sus amigos.

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo ya que hay a quién le gusta más las tortillas cuajadas que liquidas. "Prefiero eso a las mierdas líquidas que se han puesto de moda", comentó @xXMARIOTEXx mientras que @flejescachao dijo que "mira que odio la sopa de huevo que se come alguna gente pero por el amor de dios eso es un ladrillaco me ha costado distinguir el pan de la tortilla".