Un repartidor de Glovo denuncia en TikTok que una clienta le ha pedido que le tire la basura: "Es una falta de respeto total"

La era digital y las redes sociales han dado voz a muchos trabajadores que enfrentan situaciones insólitas en sus labores diarias. TikTok es una de las plataformas que se llenan de estas denuncias, permitiendo dar visibilidad a este tipo de casos que viven cada día numerosos empleados.

Alex Solla, un repartidor de la empresa Glovo en Cádiz, también ha decidido compartir en un vídeo de Tiktok lo que le ha ocurrido mientras hacía una entrega.

"En historias de repartidor de Cádiz... me dicen que si le puedo bajar la basura", comienza diciendo indignado. Él no se niega a hacerlo, pero en el vídeo se muestra visiblemente molesto "Es que no te voy a decir que no, pero de verdad, ¿es necesario que yo te tenga que bajar la basura?".

El joven repartidor explica que no es la primera vez que ha vivido esta situación. "La primera vez no lo grabé, pero es que la segunda y ya me parece un poco descarado", comenta.

La publicación rápidamente ganó popularidad en TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios criticaron la actitud de la clienta "Es una falta de respeto total". Otros intentaron justificar la petición, sugiriendo que la clienta podría tener problemas de movilidad o ser una persona mayor. Sin embargo, Alex aclaró en los comentarios: "Me dijo literalmente 'es que la que limpia no ha podido sacarla'".

En un sector donde los empleados ya enfrentan desafíos significativos es crucial que se mantengan límites claros y se valore la dignidad de cada trabajador.