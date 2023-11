Se le rompe la televisión a su madre y el vídeo que graba para el técnico es oro puro

Las madres no dejan de sorprendernos en esta era de Internet, WhatsApp y las redes sociales con sus audios, conversaciones y vídeos sorprendentes, divertidos y hasta épicos.

En este caso se trata de una madre argentina que tenía que grabar un vídeo de la televisión de su casa rota para que pudiera venir a arreglarla el técnico y no puedo hacerlo de una manera más desternillante.

Ha sido su hija @clari.pra la que ha contado todo lo sucedido compartiendo el ya famoso vídeo en un TikTok que ya han visto más de cinco millones de personas.

Marystar le pregunta por WhatsApp a su hija Clari si ha logrado resolver lo de televisión rota y ella le contesta que no ha podido porque el técnico le pidió un vídeo y no está en casa para poder grabarlo.

Es su madre la que graba el vídeo enseñando la tele como si se tratase de una YouTuber. "Hola bienvenido les voy a mandar el vídeo de la televisión que me pidieron para poder arreglarla. Esta es la televisión y si quieren ver las medidas pueden compararlo con este sillón, que es un sillón grande de dos plazas", arranca.

También muestra la tele de perfil por ambos lados y enseña la parte de atrás: "La televisión tiene un soporte que lo puso Sergio el encargado así que le mandamos un saludo a Sergio, un capo que puso el soporte".

Enseña la etiqueta, pero lo hace tan rápido que no es posible leerla bien y después dice que la televisión tiene Netflix: Acá tiene la etiqueta que por ahí les sirve y la televisión tiene Netflix y estoy ocupada con la serie Outlander que me encanta pero ahora no la puedo ver porque la televisión no se prende, no enciende", continua.

"Bueno, espero que la puedan arreglar", sentencia para terminar el vídeo que ya tiene 5.000 comentarios. "Si se hace Youtuber yo la miro jajaja la amo", "Muy buena serie Outlander, buen gusto la señora" o "Un aplauso para Sergio, todo un capo" son sólo algunas de las respuestas en TikTok que ha recibido el genial vídeo.