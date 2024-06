¿Sabías que este sonido tan peculiar solo se hace en España? Una tiktoker explica de cuál se trata y cómo lo descubrió

Muchas veces ocurre que para darnos cuenta de algo típico de España, tenemos que viajar al extranjero y comprobar que fuera de nuestro país no existe o no se hace. Cada nación cuenta con unas costumbres típicas y que no tienen nada que ver con otros países. Esta tiktoker ya nos explicó hace un tiempo qué significaba la palabra "meteoropático" en español, ya que no existe en nuestro idioma. Ahora, esta chica ha comentado cuál es el sonido que se hace en España y que no es común en ningún otro país.

Se trata de la tiktoker @martaregistrada, que vive en Australia y que se ha dado cuenta de algo de lo que no se había percatado mientras vivía en España. Explica que "hay un sonido que utilizamos todos los españoles con un fin muy determinado y muy específico, pero confirmado que solo en España se hace así", comienza el vídeo. Continúa diciendo que una noche estaba durmiendo con un italiano cuando comenzó a roncar. Ella, para intentar que parara de hacer este ruido, le hizo el típico sonido que hacemos para que alguien deje de roncar.

Sin embargo, el chico se despierta y le dice a Marta: "¡Eh, que no soy un perro!". Ella se quedó muy sorprendida con esta reacción tan exagerada. Una vez que ya se habían calmado y habían salido de la cama, ella le preguntó al italiano que qué manera era esa de despertarse. Sin embargo, él respondió más enfadado aún diciendo que no le había gustado el sonido que había hecho para callar su ronquido. Él continuó explicando que ese sonido no lo había escuchado nunca, que cuando se quiere callar un ronquido se mueve o zarandea a esa persona para acallarlo.

Debido a este debate, decidieron preguntarle a su compañero de piso que era inglés y les explicó que él tampoco hacía ese sonido, simplemente se dice que se calle o se despierta; además, otro amigo argentino también les dice que él tampoco usa ese sonido. Sin embargo, la tiktoker decide contactar con varias amigas españolas y, finalmente, estas le dan la razón, pues ellas también emplean ese sonido para callar los ronquidos. De hecho, una de estas chicas le envía un audio de WhatsApp haciendo este sonido para que quede claro.

El tiktok ha sido reproducido por más de 2 millones de personas y también ha recibido algunos comentarios. Algunos usuarios explican que nunca han escuchado este sonido, a pesar de ser de España: "Pues yo soy de España y no he escuchado eso en mi vida". Sin embargo, son mayoría los que escriben que sí lo han escuchado y, además, parece ser que en otros países también se utiliza: "En Cuba lo hacemos también, de toda la vida".