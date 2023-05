La sincera conversación por WhatsApp de un hijo con su madre se hace viral en Twitter

La madre @_Mireia_BCN se ha vuelto viral al subir una publicación a su cuenta de Twitter donde se puede ver la conversación que tuvo con su hijo de 13 años por WhatsApp.

"Mi hijo1, adolescente de 13 años, tiene control parental en su teléfono hasta las 23h. Por lo que sea, hoy no ha funcionado y no se le ha apagado el móvil. A las 23:02 me avisa. Yo por dentro pienso, algo estaré haciendo bien. Mil gracias siempre a @sonpa70 por sus consejos y acompañamiento @malasmadres", escribe la madre en el tuit.

En la foto se puede ver perfectamente la conversación de WhatsApp con Jan, el niño de 13 años y este le avisa a su madre dos minutos después de que su móvil no se apagará.

El tuit cuenta con casi más de 4,7 millones de reproducciones, más de 4.500 me gusta en tan solo dos días desde que la tuitera @_Mireia_BCN lo publicase.

Justo después de que Jan escribiera a su madre ella va ver que es lo que ha pasado, y le da las gracias por haberla avisado.

La conversación está siendo muy comentada en Twitter. Mucha gente alaba la sinceridad del niño pero también hay muchos que señalan que podría haber sido el propio chaval el que ha desactivado el control parental.