Una streamer española alquila un piso en Sevilla y se sorprende de que la ciudad no tenga playa: "¡Pero si está en Andalucía!"

La fiebre por La Velada del Año 5 de Ibai Llanos ya ha comenzado a calentar motores, y con ella, el desembarco de creadores de contenido en Sevilla para el evento del 26 de julio. Pero no todo el mundo tiene claro dónde está pisando. La streamer Princesita1331 se ha convertido en el centro de una surrealista conversación tras alquilar un piso en la capital andaluza y descubrir, con sorpresa, que la ciudad no tiene playa.

Durante una de sus retransmisiones en Twitch, la streamer explicó que había reservado un apartamento turístico para la fecha de la Velada, aun sin saber si estaría invitada. "Quizás ni siquiera voy a verla, quizás me pase unos días en Sevilla sin ir a la Velada, pero bueno. Y si no, pues iré a la fiesta y ya está", comentó. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un espectador le envió un mensaje advirtiéndole del calor y la ausencia de costa: "¿Quién en su sano juicio va a querer estar en pleno sol de julio en Sevilla y sin playa?".

La respuesta de la streamer dejó a todos atónitos. "¿Sevilla no tiene playa? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que sin playa? Sevilla tiene playa, ¿no? Pero ¿por qué ha dicho sin playa?", insistía, incrédula. La situación se volvió aún más surrealista cuando, al abrir un mapa, identificó el Guadalquivir como "la entrada a la playa" y situó Sevilla capital junto a Cádiz. "Me he pillado un piso en Sevilla pensando que, bueno, si no me invitan a la Velada, por lo menos puedo ir a la playa y no tiene playa", lamentaba.

El esperpento continuó con preguntas sobre si el Guadalquivir era una comunidad autónoma y, en un intento desesperado por resolver su duda, acudió a ChatGPT. "Pero entonces... ¿Qué es la entrada que tiene al mar?", insistía. Finalmente, gracias a la IA, logró aceptar la realidad: Sevilla, efectivamente, no tiene playa.

La escena no ha tardado en hacerse viral, provocando una ola de reacciones en redes sociales entre la incredulidad y la carcajada. Lo que está claro es que la llegada de la Velada del Año 5 no solo atraerá a los mayores creadores de contenido, sino también algunas de las anécdotas más insólitas del verano.