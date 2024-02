Una tiktoker adolescente sin manos se hace las uñas

Conoce a Tilly Lockey, la adolescente que decidió agregar un poco de glamour a sus brazos biónicos con un cambio de uñas.

Tilly siempre se había sentido un poco excluida cuando todas sus amigas se arreglaban las uñas, ¡pero ahora puede unirse a toda la diversión!

A la joven de 18 años le encanta mostrar su personalidad a través de sus brazos biónicos y cree que sus accesorios personalizados y sus cambios de belleza la ayudan a aceptar sus prótesis.

Tilly, de Consett, condado de Durham, Reino Unido, dijo: "Llegué a cierta edad en la escuela en la que todas las niñas se arreglaban las uñas y comparaban diseños, y te sientes un poco excluida. ¡Yo también quería desplazarme por Pinterest para ver diseños!"

"Para ser honesta, todos pensamos que iban a verse un poco raras y fuera de lugar. Nos sorprendió que funcionaran tan bien. ¡A la gente le encantaron!"

Cuando Tilly tenía 15 meses, le diagnosticaron septicemia meningocócica, que puede hacer que las bacterias entren en el torrente sanguíneo, y dijo que le habían dado un 0% de posibilidades de sobrevivir; sin embargo, logró salir adelante.

La grave condición pronto hizo que los brazos de Tilly se volvieran "morados" y "muertos", lo que llevó a que se los amputaran parcialmente.

Desde entonces, Tilly ha estado usando una serie de prótesis de brazos y, en ocasiones, le costaba aceptar sus nuevas extremidades y, en ocasiones, ¡se sentía abandonada como si se estuviera perdiendo algo!

Las amigas de Tilly solían hablar sobre cómo arreglarse las uñas y, aunque ella disfrutaba las conversaciones, deseaba poder unirse a la diversión.

Afortunadamente, una amiga cercana de Tilly había iniciado un nuevo negocio de belleza y uñas, ¡y pensó que sería un buen momento para adquirir acrílicos por primera vez!

Luego, después de reservar, agregaron uñas acrílicas al final de los brazos biónicos y prepararon los diseños para hacer que las prótesis de Tilly fueran aún más brillantes.

Ambas amigas estaban entusiasmadas con la idea y encontraron todo el proceso agradable y a Tilly le encantó poder celebrar su "niñez".

¡Tilly y su amiga se reían todo el tiempo y chillaban cada vez que se clavaba una uña con éxito!

Para acompañar sus nuevas uñas, a Tilly siempre le gusta resaltar sus brazos biónicos agregando todo tipo de joyas, como brillantina y colores brillantes, para demostrar que se siente empoderada con ellos.

Ella dijo: "Es muy divertido para mí y es como un gran paso en la dirección correcta en comparación con lo que solía ser".

"Cuando nací, era un bebé completamente feliz, sano y con cuatro extremidades. Nada parecía estar mal en absoluto. No pasó nada hasta que tuve 15 meses y contraje una enfermedad llamada septicemia meningocócica, cepa B".

"Llegué al hospital y básicamente me dieron 0% de posibilidades de supervivencia. Como si a mi familia le dijeran que se despidiera y todo eso, pero obviamente, hoy estoy aquí y logré salir adelante, pero fue a costa de mis manos biológicas".

"Estaban moradas y arrugadas, simplemente muertas pegadas al cuerpo. Así que tuvieron que ser amputadas".

"La expresión es algo de lo que realmente me enorgullezco y también es como mostrarles a niños y adultos que no necesitan ocultarla y que también pueden divertirse con ella".

"Obviamente nos divertimos mucho. Creo que fue solo un momento para los dos y fue simplemente divertido. Estábamos muy emocionadas".

"Fue agradable para mí poder entrar y arreglarme las uñas por primera vez y todo fue simplemente lindo", añadió.

"Las fundas de mis brazos biónicos son literalmente magnéticas. Así que puedes simplemente cambiar el color de tu brazo, lo que en realidad es un poco flexible porque las personas con manos biológicas humanas no pueden simplemente cambiar el color de sus brazos".

"Ese era mi equivalente a las uñas, supongo que se podría decir, como vestirlas de diferentes colores. Tenía algunos que literalmente se iluminaban tanto que me daban dolor de cabeza, pero a mí no me importa", sentenció.