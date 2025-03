Un tiktoker andaluz se vuelve viral al representar a la perfección cómo nos sentimos todos con tanta lluvia

Lleva prácticamente todo marzo lloviendo sin parar en gran parte de la península, y los españoles compartimos un sentimiento común: estamos hartos de tanta agua. Los primeros días muchos estaban de acuerdo con que venía bien algo de lluvia después de varios años de sequía, pero mientras pasaban los días y seguíamos calados, empezamos a desesperarnos. Con la entrada de la borrasca Laurence por el suroeste hemos visto ríos desbordados, inundaciones y un cielo permanentemente gris durante días, pero una cosa ha quedado clara: la frustración se transmite mejor si es con humor.

Este sentimiento lo retrata a la perfección el tiktoker Manu Villau en un vídeo con casi dos millones de visualizaciones titulado "cuando llueve en España". A lo largo del vídeo muestra las reacciones típicas de alguien que ve cómo llueve durante siete días seguidos. Los primeros dos días se alegra de que llueva porque "qué falta le hacía esto a los ríos y pantanos", pero mientras avanza la semana vemos cómo se desespera, preguntándose al sexto día si es que vive en Wisconsin o en Alabama. Al final de la semana obliga a su amigo a salir, diciendo que ha visto un claro. Ya no aguanta más. "Ahora está granizando, saca un vaso por la ventana y nos hacemos un cubata por lo menos".

Los comentarios del vídeo no decepcionan, ya que se han congregado cientos de personas a compartir su exasperación frente al temporal: "Sé que he crecido porque lo que me molesta es no poder poner lavadoras tranquila", "Ha llovido más en 2 meses que en 4 años, socorro", "Hasta la ubicación de Madrid ha cambiado, ahora pone Londres".