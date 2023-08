La tiktoker que se hizo viral por regalar "su primer Luisvi" a su hija lo ha vuelto a hacer con un coche: "Su primer Tesli"

A todos nos gusta recibir regalos por parte de nuestros amigos, familiares e incluso por personas conocidas de forma inesperada sin que sea un día especial. Es el caso de una tiktoker, quien le ha hecho un regalo muy especial para su hija. Tras hacerse conocida hace casi dos años por el viral vídeo en el que daba a su hija adolescente en el coche su primer "Luisvii", lo ha vuelto a hacer con una sorpresa de lujo.

Se trata de la usuaria de TikTok @nuriapajares, quien hace dos años dejó a todo Twitter en shock con el regalo que le hizo a su hija tras finalizar los exámenes de selectividad. Se trataba de su primer "Luisvii", un bolso de lujo 'Neverfull' de Louis Vuitton.

Y, es que, ahora lo ha vuelto a hacer y, de hecho, "su primer Luisvii" se ha quedado pequeño con lo último que le ha regalado. Se trata de dejar su coche Tesla a su hija durante todo el verano. Así lo ha contado en el vídeo que tiene más de dos millones de visitas. "Se le va a hacer realidad sus sueños, que es que le voy a entregar ahora mismo la llave del Tesla para que lo lleve todo el resto que queda de verano", cuenta a sus seguidores en su red social.

"Tengo una sorpresa para ti y es que te cedo el Tesla para todo el resto que queda de verano para que lo disfrutes con tus amigas a la playa, donde tú quieras, ten el Tesla que sé que tanta ilusión te hacía", le dice Nuria a su hija. Una acción que hace que piense que sea una broma y quien pregunta varias veces si realmente es verdad.

Y esto no es todo porque las sorpresas no dejaban de llegar porque la madre le ha mostrado cómo abrir el coche lujoso y la hija descubre un gran espectáculo de música y luces, que emite el propio coche. "Estoy flipando", reacciona su hija Mery.

Un hecho que se ha viralizado y que cuenta con más de 197.300 'me gusta', 1286 comentarios y millones de visualizaciones. Sus seguidores se han quedado sorprendidos y no han dudado en dar su opinión: "Por un momento pensé que el coche iba a tirar fuegos artificiales por sí solo", "si mi coche hace ese jaleo cada vez que entro me echan del barrio" y "dile a Mery que si me deja ser su hermana por fi" pero sin duda el mejor comentario de todos ha sido este: "Su primer Tesli".