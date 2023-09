Todos flipan con lo que compró en el supermercado: "El plátano más grueso que he visto en mi vida"

Cuando vamos a la frutería o al supermercado la mayoría de veces no nos llevamos ninguna sorpresa ni tienen nada de especial las cosas que compramos. Aunque puede haber ocasiones puntuales en que encontremos un tomate con forma rara, un huevo que tenga dentro dos yemas o alguna otra cosa sorprendente.

Uno de esas ocasiones la ha vivido recientemente una tuitera albaceteña que no dudo en compartir una sorprendente cosa que acababa de comprar recientemente.

"Solo pasaba por aquí para enseñar el plátano más grueso que he visto en mi vida", ha escrito esta tuitera junto a la extraña foto de los dos plátanos y uno de ellos no es normal.

El tuit ha sido visto más de 200.000 veces acumulando más de 2.100 'me gusta' y generando muchos comentarios. Todos se están preguntando como era ese plátano por dentro por si se trataba de un 2 en 1 pero Bubu explicó en otro tuit que "Aún no lo he abierto, sigue siendo un misterio".

"Tenía que ser un plátano de canarias", "La foto da para muchas coñas", "Igual si lo abres son dos como fusionados", "La platanera se habría quedado seca después de dar tremendo fruto" y "Supongo que igual te tocará doble" fueron algunos de los comentarios.