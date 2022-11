Ultraderechistas de Brasil hacen señales a los alienígenas para que Bolsonaro vuelva al poder, y su vídeo se hace viral

A lo largo de la historia de Internet, el mundo ha sido testigo de todo tipo de fenómenos virales de lo más curiosos, pero puede que este último sea uno de los más bizarros con los que nos hemos cruzado hasta el momento. El reciente cambio de presidencia en Brasil dejó fuera del poder a la ultraderecha y, al igual que ocurrió en EE.UU., sus votantes no han estado nada conformes con el resultado, y se han esforzado en hacer todo lo posible para que la situación se revierta. Los estadounidenses han tirado por la vía legal y las acusaciones de pucherazo para deslegitimar a su nuevo presidente, pero los brasileños han elegido métodos menos ortodoxos para hacer que Bolsonaro vuelva a ser presidente de Brasil.

Desde luego, creatividad no les falta: que decenas de personas formen las letras 'SOS' y que utilicen la luz de sus teléfonos móviles sobre sus cabezas para que sea visible desde el aire es una idea de lo más curiosa. Cuesta pensar que tantas personas sean capaces de participar en un proyecto tan absurdo sin llegar siquiera a plantearse que, a no ser que consiguieran formar esas letras con millones de personas, sería bastante difícil verlos desde el espacio; y que, en todo caso, habría que hacerlo en una zona no iluminada, porque si no se confundiría con la luz que emiten las propias ciudades. Aun así, es poco probable que los alienígenas entiendan lo que significan esas letras; y si las entendiesen, no estamos muy seguros de que eso los empujase a quitar a Lula da Silva del poder. Vamos, que por mucho que intentemos hacer de esta idea algo razonable, no hay manera.

Lo que sí está claro es que los que participaron en esta curiosa manifestación tendrán una bonita anécdota que contar a sus nietos, ya que sus esfuerzos son casi comparables con el lanzamiento de la placa de la Pioneer. Puede que los extraterrestres no hayan pillado el mensaje, pero está claro que han conseguido llamar la atención de medio mundo con su ocurrencia.