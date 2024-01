Usa Too Good To Go para llevarse un pack sorpresa de Aldi y todos flipan con la cantidad de queso que recibe

Cualquiera a quien le apasione luchar contra el desperdicio de alimentos y al mismo tiempo ahorrar unos cuantos euros probablemente conozca Too Good To Go, una aplicación que te ayuda a rescatar los excedentes de alimentos de restaurantes y supermercados por una fracción del precio original.

La aplicación contiene una lista de establecimientos que tienen bolsas sorpresa que contienen diferentes alimentos que pueden variar desde comida preparada a panaderia pasando por fruta y verdura o productos de supermercado.

Puedes reservar esos paquetes a través de la aplicación y luego tendrás que ir a recogerlos al establecimiento a una hora concreta. Recibes comida y productos por un precio mucho más barato pero a cambio no sabes que es lo que vas a recibir exactamente.

A veces tienes suerte y recibes algo que querías otras no tanta y tienes que sacar partido a cosas que no necesitabas pero seguro que nadie ha recibido nunca una bolsa sorpresa como la que le toco a este joven escocés.

Blair Cole, un tuitero escocés que vive en Kircaldy, se ha vuelto viral al compartir el paquete sorpresa que recibio de Aldi gracias a Too Good To Go por sólo 3.30 libras. "Pillé una bolsa de3.30 libras de Too Good To Go de Aldi. No podría haber esperado esto", escribió en un tuit que se ha vuelto viral siendo reproducido más de seis millones de veces.

"Así que aquí está mi bolsa de Too Good To Go", comienza diciendo mientras sostiene una comida empaquetada de "carne BBQ al estilo coreano". Luego, la cámara se mueve mientras Blair se ríe y dice: "¿Qué más obtuvimos? ¡Oh, tenemos 36 bloques de queso!". Luego muestra los 36 bloques de queso sellados individualmente con cera que le han tocado.

"Es raro que recibas tanto queso, pero lo vemos como algo gouda: piensa en la gran tanda de macarrones con queso que un usuario afortunado puede preparar", comentó con humor la compañía sobre el sorprendente paquete sorpresa que no se trata de un caso aislado.

Rachel Devine compró un pack similar de Aldi y recibió la absurda cantidad de 63 sausage rolls. Esta claro que los Too Good To Go de Aldi en Reino Unido son una auténtica locura.