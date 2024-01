Usar un ombligo falso para parecer más alta: la nueva tendencia que está sorprendiendo en TikTok

Desde la llegada del Internet y las redes sociales, las tendencias cada vez cambian más rápido y más personas se animan a probar las diferentes propuestas que se popularizan tanto en su país como en otros. Pero, aunque algunas consiguen tener éxito entre los usuarios, hay otras que no terminan de convencer, como le ha pasado a esta tiktoker, quien ha probado la última tendencia que está triunfando en China: la de ponerse un obligo falso en el abdomen para parecer más alta.

Esto es algo que hacen a través de un pequeño tatuaje, el cual consigue simular de forma realista un obligo y que, de primeras, sería capaz de engañar a muchas personas. Aunque esta es una idea que sigue sorprendiendo a todos los que la descubren por primera vez, ya ha conseguido convencer a muchas personas en China, por lo que no es de extrañar que algunas tiktokers como Moni.theodoro hayan querido darle una oportunidad y comprar este tatuaje.

Pero, por lo que parece, aunque ella misma admite que se ve realista en la piel y que hay ángulos en los que queda bien, en su caso no ha terminado de convencerla, ya que no le da la sensación de parecer más alta, e incluso el falso ombligo puede llegar a parecer simplemente una mancha. Y, aunque son varios los que han estado de acuerdo con ella en sus comentarios, hay otros que han quedado totalmente encantados con esta idea, hasta el punto de querer probarla ellos también.

Además, aunque el lugar en el que lo ha colocado no le queda mal, hay usuarios que consideran que le quedarían mejor si se lo pusiera un poco más hacia abajo, ya que creen que a la tiktoker le parece extraño porque se lo ha puesto demasiado hacia arriba. Aun así, parece que esta nueva tendencia que está triunfando en China ha conseguido dividir las opiniones de las redes, por lo que no sería de extrañar que muchas personas se animaran a utilizarlo para acompañar algunos de sus looks.