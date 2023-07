Una vecina homófoba increpa a dos chicas que se estaban haciendo fotos románticas: "Nos quedamos en shock toda la tarde"

A pesar del notable progreso en cuestiones sociales de las últimas décadas, la homofobia sigue más que presente en nuestro día a día. Por suerte, las redes sociales a menudo actúan como altavoz y herramienta de denuncia de las situaciones de violencia vividas por las personas LGTBI.

Uno de los últimos casos ha sucedido en el barrio Santa Cruz de Alicante. Allí se encontraban Paula y Naiara, una joven pareja de vacaciones por la zona, que se detuvo un momento en unas escaleras del barrio. Todo transcurría con normalidad hasta que, desde la ventana de su vivienda, una vecina les preguntó qué hacían, para después increparlas con una sarta de preguntas en tono agresivo y finalmente echarlas a gritos.

El tiktok en el que se muestran los hechos se hizo viral y rápidamente saltó a otras redes sociales como Twitter. Fue el usuario @pablomadness_ el que compartió el vídeo y señaló la amabilidad de una de las chicas agredidas al responder a la vecina. El respeto de Paula y Naiara frente al odio de la mujer que las increpa y echa es encomiable.

Paula (@pauidiazz), una de las chicas protagonistas, publicó un nuevo tiktok al día siguiente respondiendo a quienes negaban que se trataba de un suceso homófobo. No obstante, también aprovechó para agradecer a quienes les mostraron su apoyo y comprensión. "Nos han llegado bastantes mensajes muy bonitos tanto por privado como públicamente", dijo Paula en su vídeo.

En este segundo tiktok, Paula empieza por ofrecer más contexto sobre los momentos previos a lo que se ve en el vídeo viral, indicando que empezaron por hacerse fotos individuales. Fue entonces cuando vieron a la vecina que más tarde las insultaría, pero en ese momento no les dijo nada. "Así que por el tema de las fotos no creo que fuese", comenta Paula.

Han sido muchas las personas que han comentando recordando a la usuaria de tiktok que no le debe explicaciones a nadie. "Es tu vida, es tu cuerpo y no estáis haciendo nada del otro mundo y ella no es dueña de la calle" o "Es que aunque sea en medio de Gran Vía, no estabais haciendo nada malo como para que os tratara así", fueron algunos de los comentarios de apoyo.

Como explica Paula, "La señora nos empezó a decir que qué hacíamos, que nos estábamos magreando. Y ahí es donde empieza la homofobia, porque, ¿a una pareja heterosexual por hacerse un vídeo dándose un pico o sonriéndose les dirías que se están magreando?".

La vecina insinuó que estaban comportándose de una manera impropia y sexual solo por tener gestos cariñosos entre ellas, como besarse o darse la mano. "Simplemente es por el hecho de ser dos tías que se sexualiza tanto ese tipo de acciones", comenta Paula, que vivió una experiencia horrible con su pareja que las dejó en shock toda la tarde.