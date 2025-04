Si ves esto en un bar mejor no pidas café con leche: "Puede afectar gravemente a tu salud"

En España muchos no entienden un desayuno o una sobremesa sin un café, y aunque no tengamos un café tan famoso como el italiano o el colombiano, hay mucha gente que no empieza el día hasta que se haya tomado su café.

Un cafetero aficionado se ha vuelto viral en TikTok al avisar acerca del riesgo que puede significar que los bares no mantengan un estándar mínimo de limpieza a la hora de preparar el café que se toman tantas personas todos los días. Para poder mantener el hábito cafetero muchos años y evitar riesgos, hay que tener cuidado con como nos lo sirven, sobretodo por este detalle.

Hablamos sobre las lancetas, el pequeño aparato que se utiliza para añadir vapor a la leche para calentarla y darle textura antes de añadirla al café. Si la lanceta no se limpia de manera correcta después de cada uso, la leche que se queda pegada puede generar una costra visible, además de contaminarse con bacterias como la Listeria, Salmonela o E. Coli, según este vídeo.

Una lanceta en uso a la que se le haya quedado pegada leche contaminada o en mal estado puede significar un riesgo importante para la salud, ya que sin saberlo podemos consumir algo que nos puede enfermar. Para evitar esto, es muy importante fijarse en las máquinas de café que tenga el bar o el restaurante del que vayas a pedir la bebida y ver si la lanceta está limpia y sin residuos de ningún tipo.

El vídeo, a pesar de tener un objetivo informativo ha iniciado un debate con personas que no están de acuerdo con el contenido del mismo. "Eso está hirviendo siempre. aparte se usa hace muchos años y no salen gente enfermando por las noticias, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen", "Como sabes mucho y sabes a que temperatura hierve el agua aprende a que temperatura mueren las bacterias", dicen algunos comentarios. Otros están de acuerdo con el vídeo original: "Eso me pasó en muchos bares, por eso comencé a pedirlo con leche fría", "Mucha gente pasa la balleta pero casi nadie abre un par de segundos después de usarlo para que se limpie por dentro"

Ya sabéis, antes de pedir un café con leche, revisad que la lanceta está limpia y que se limpia después de cada uso, y si no ¡igual toca pedir el café solo!