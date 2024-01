Viaja sola a Francia y se desilusiona con la actitud de los franceses: "Me siento estúpida"

Si hay un país que tiene mala fama dentro de España es Francia, ya que son muchos los que aseguran que los franceses tienden a ser bastante desagradables con los extranjeros y los turistas. Pero, como era de imaginar, la mayoría de los países no comparten esta misma visión de Francia, ya sea porque no han tenido malas experiencias o porque simplemente no han ido o escuchado opiniones de quienes han visitado este país.

Por ello, no es de extrañar que la mayoría de los turistas viajen a Francia emocionados y llenos de expectativas por conocer tanto sus ciudades como su cultura, algo que algunos incluso se atreven a hacer solos con la intención de poder conocer a personas nativas. Pero, aunque esto puede ayudarles a crear recuerdos todavía más maravillosos, también puede darse una situación totalmente contraria: que todos se muestren tan desinteresados e indiferentes, que terminen yéndose sin haber entablado ninguna amistad.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a una tiktoker estadounidense, quien confiesa que desde que llegó a Francia se ha sentido muy aislada, porque las personas le han hecho sentir mal por "no conocer su cultura o no hablar su idioma", algo que no le ha ocurrido en otros países como Alemania o Italia. Además, confiesa que no ha podido conocer ni entablar una conversación con nadie en los seis días que lleva en el país, algo que la hace sentir "estúpida", motivo por el que no le está gustando nada su experiencia.

Y, como era de extrañar, las redes no han tardado en compartir este vídeo para hablar sobre la falta de simpatía y cordialidad "que caracteriza al pueblo francés", algo que los españoles no han tardado en volver a destacar. Pero, aun así, muchos sospechan que puede deberse a que la tiktoker no sabe francés, algo que molesta especialmente en este país, ya que lo consideran una falta de respeto. Y, aunque muchos entienden este tipo de reacciones, también hay otros que aseguran que incluso cuando intentaron hablar francés les miraron mal. Al final, siempre dependerá de con quién se cruce cada uno, más que una actitud global en todo el país.