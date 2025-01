Los videojuegos imprescindibles que tienes que jugar antes de morir, según un hilo de X

El mundo de los videojuegos está repleto de títulos inolvidables, pero algunos han marcado un antes y un después en la industria más que otros. Un usuario de X (@GamevoxPosting) ha recopilado en un extenso hilo los juegos que, según él, todo gamer debería probar antes de morir. Una lista que recorre géneros y décadas, incluyendo obras maestras que han dejado una huella inolvidable en la historia del medio.

Entre las sagas más destacadas encontramos Bioshock, una franquicia que fusiona shooter y narrativa con una ambientación inigualable en Rapture y Columbia, y Metal Gear Solid 3, que eleva el sigilo con su tensión narrativa en plena Guerra Fría. En el apartado de lucha, Street Fighter II y Street Fighter IV aparecen como referentes, cada uno marcando hitos innegables en la evolución del género.

Los mundos abiertos también tienen un papel protagonista en la lista, con clásicos como GTA IV, un título que redefinió la saga con su enfoque narrativo; The Witcher 3, un RPG inmersivo con historias profundas; The Elder Scrolls V: Skyrim, un referente de exploración y libertad; y Red Dead Redemption 2, un inmersivo western con una de las tramas más impactantes de los últimos años. No podía faltar The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que revolucionó el género con su mundo abierto sin límites, ni otra joya de la saga, Ocarina of Time, considerado uno de los mejores juegos de la historia.

En cuanto a narrativa, The Last of Us y su secuela son mencionados como ejemplos de historias intensas y emocionalmente desgarradoras. También figuran Uncharted 2, con su acción cinematográfica, y Half-Life 1 y 2, pioneros en la forma de contar historias en los FPS. Los juegos de plataformas no quedan atrás, con Super Mario Galaxy 2, una joya del género. También se menciona Hades, uno de los roguelikes más innovadores jamás hechos, y Sekiro, el juegazo de FromSoftware que pone a prueba la habilidad (y la paciencia) del jugador.

Para los amantes de los coches, Gran Turismo se mantiene como el referente de simulación automovilística, mientras que en el apartado de terror, Resident Evil 4 es aclamado por revolucionar el survival horror con su jugabilidad. Por último, no podía faltar Portal 2, un juego de puzzles que combina humor, narrativa y desafíos ingeniosos, y Halo: Combat Evolved, el FPS que definió una generación. La saga Arkham de Batman también se cuela en la selección, como la mejor representación de un superhéroe en videojuegos.

En definitiva, una lista que repasa algunas de las obras más emblemáticas del medio y que cualquier aficionado debería probar al menos una vez. ¿Cuántos de estos juegos has completado?