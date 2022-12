¿Volverá el 'Oso del cuello chungo' a la cabalgata de Cádiz? Un change.org quiere conseguirlo

Ha pasado un año y todavía no nos quitamos de la cabeza la fantasía vivida en la cabalgata de los Reyes Magos en Cádiz con la que inauguramos 2022. Si bien algunas figuras no estaban todo lo conseguidas que se podrían para despertar la imaginación de los niños, la cutrez inspiró y mucho a los tuiteros con menos escrúpulos.

Es incalculable el número de chistes y memes que surgieron desde la víspera de Reyes y se alargaron durante semanas, y tan buenos ratos hizo pasar a algunos, que han querido repetir en la inminente celebración gaditana. Concretamente José Guerrero Roldán, alias Yuyu y conocido por su trabajo en Canal Sur Radio, quien ha iniciado una campaña para resucitar al personaje más querido.

"Abrimos un libro de firmas para que el oso polar del cuello descolgado, que se hizo famoso el año pasado en la Cabalgata de Reyes de Cadiz, vuelva a salir en la misma, pero con el cuello igual, sin arreglar", dice el texto del change.org que supera a la hora de escribir estas líneas los 4600 simpatizantes. "El Ayuntamiento de Cádiz ha decido prescindir de tan adorable animalito y pedimos que reconsidere su postura y le ofrezca a tan distinguido plantígrado el lugar que se merece".

Con tremenda pena tuitera me atrevo a predecir que no será posible, porque el ayuntamiento ya se ha pronunciado sobre el tema. "Cuando vimos que se estaban recogiendo firmas volvimos a pensarlo, pero hemos decidido que queremos recuperar la normalidad de la cabalgata y el oso no estará", respondió Lola Cazalilla, concejala de Cultura y Fiestas, cuando le preguntaron por la iniciativa.

Sus argumentos son impecables: "Es cierto que fue algo por lo que, en su momento, nos reímos mucho, pero una cosa es ser graciosos y otra es ser pesados". No habría causado el mismo impacto ver por segunda vez exactamente lo mismo, así que confiamos en que el destino nos traiga un nuevo meme digno de enmarcar, ya sea en Cádiz o en cualquier otro desfile con suficiente sentido del humor.