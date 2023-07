"Volveré a matar": unos tiktokers llaman aterrados a la policía tras encontrar esta amenaza frente a su campamento

Si hay un lugar que ya se ha convertido en el escenario favorito de muchas películas de terror es el de un campamento en medio de la montaña. Por ello, no es de extrañar que a cualquiera se le activen todas las alarmas de peligro e incluso entre en pánico si encuentra algo fuera de lo normal en un lugar como este. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a estos dos tiktokers, quienes han descubierto que alguien había dejado en su campamento una piedra con la frase "mataré de nuevo" tallada en ella. Y, como es de esperar, estos se han asustado en cuanto han leído esas palabras, ya que están seguros de que esa piedra no estaba ahí la noche anterior. Por ello, no han dudado en compartir esta historia a través de su perfil.

Frente a esta situación, son muchos los usuarios que se han quedado pendientes de la situación de estas dos personas, quienes optaron por volver rápidamente a su furgoneta y llamar a la policía para contarles lo que habían encontrado. Desde entonces, parece que los agentes les han ido redirigiendo a otras unidades, algo que ellos no han dudado en grabar y compartir para mantener actualizados a sus seguidores.

Y, como no es de extrañar, son muchas las personas que se han mostrado preocupados por ellos y que, constantemente, les escriben para asegurarse de que siguen bien después del incidente. Por suerte, parece que ambos tiktokers se fueron de aquel lugar, ya que las siguientes llamadas las han hecho desde unas cabañas para sentirse más tranquilos y seguros mientras hablan con los policías.

Aun así, parece que en un momento de adrenalina ambos han decidido volver al lugar para recoger esa piedra, pero, para sorpresa de ellos, había otro campista colocado en ese mismo lugar. Por ello, no han dudado en advertirle sobre la situación para que estuviera al tanto y aconsejarle que no se quedara allí por su propia seguridad.

Finalmente, todo apunta a que debe haber sido una broma de alguien que viva por la zona. Pero, aun así, por ahora habrá que seguir atentos a sus redes para ver si vuelven a actualizar a sus seguidores sobre esta situación, además de esperar que no ocurranada grave alrededor de ese lugar durante los próximos días.