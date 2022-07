El zasca de una streamer a una 'fotopolla': tu próximo tuit favorito del día

Ser streamer y ser mujer en estos días no es tarea fácil por una cosa: el sector está mayoritariamente dominado por varones, y en esa inmensidad de público (140 millones de usuarios activos en 2021) pues no es raro que algún pirado haya. Como el que se cruzó ayer mismo Tainim.

Si no conoces a María, ya estás tardando, porque aunque es pequeñita en seguidores es inmensa en temas que toca. Si le tocara describirse, sería así: "Pues yo diría host, analista y redactora de deportes electrónicos y de viajes. Entrevistadora para la sección 'Gamer tenía que ser' y creadora de contenido en Case Esports", el equipo de Casemiro, centrocampista del Real Madrid. Toma ya.

Incomprensiblemente apodada 'La Furia', porque es una chica de lo más sonriente y buenrrollera, su accesible temperamento hizo que en una inocente conversación de Instagram ella diera la mano y le cogieran el brazo, la pierna, los pelos y casi la dignidad. Mejor embebemos el tuit donde lo cuenta, que no me apetece transcribir el chat por pudor...

"La verdad es que el tío es gracioso de cojones", nos dice por WhatsApp entre divertida y asqueada, y con razón. "No se enoje" parece una frase de la que se va a acordar mucho tiempo, en un plot twist de los que tanto gustan en Twitter.

Al ver el tuit nos hemos acordado nosotros de otro momento glorioso similar con una compi de profesión: Cristinini. Mucho antes de ser la mayor streamer de España, la catalana se volvió viralísima con un fotopolla-fail que manejó con maestría. Es una de sus publicaciones más retuiteadas, lo que tiene el doble mérito de haberlo hecho cuando no era apenas conocida.

"Me pareció la mejor manera de tratar a un asqueroso", nos dijo entonces, sorprendida por haber sido retuiteada docenas de miles de veces. Por desgracia, el problema fotopollil no ha cesado desde entonces y son muchas las creadoras que tienen que soportar ese incómodo ciberacoso. Curiosamente, Tainim no es de esas: "tengo la gran suerte de que no me llegan muchas, tener cierta edad es ventajoso", confiesa entre risas.

Ante la pregunta de por qué la gente hace esas cosas, la respuesta es unánime: "Porque están fatal de la cabeza". Quién sabe, quizá por miedo a la vergüenza de ser expuestos, algunos se piensen dos veces que las groserías pueden no salirte gratis.

PD. Tainim está de acuerdo con que pongamos unos cuantos embebidos de sus redes sociales y ella encantada de que le sigan, pero con la condición de que no sean obscenos. "Eso es importante", subraya, también entre risas.