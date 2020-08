Addison Rae explica qué NO tienen que hacer sus fans si se la encuentran por la calle

Addison Rae está cogiendo carrerilla para hacerle sombra a Charli D'Amelio. A pesar de que D'Amelio le saca una ventaja de más de 20 millones de seguidores, Rae se está convirtiendo en una de las tiktokers con más proyección y popularidad (no hay más que ver su colaboración con Kourtney Kardashian).

Rae se ha convertido en la estrella de TikTok mejor pagada según una lista elaborada por la revista Forbes. En tan sólo un año ha conseguido ganar 5 millones de dólares. La siguen de cerca las hermanas D'Amelio con 4 y 2,9 millones para Charli y Dixi respectivamente.

Que Rae encabece este ranking a sus 19 años se deba a que, además de su cuenta de TikTok, la bailarina tiene su propia marca de ropa y de cosméticos además de un podcast con su madre (al igual que Billie Eilish con su padre).

Ha sido precisamente en este programa, 'Mama Knows Best' donde Addison ha confesado qué es lo que más le molesta cuando sus fans la reconocen por la calle: "Prefiero que la gente se acerque a mí si me reconocen a que hagan una foto a distancia".

La influencer estaba recordando cómo fue su primer viaje a Los Ángeles, donde pudo reconocer a diferente gente famosa y visitar algunas de las zonas más turísticas. Ahora, como celebridad de Internet, ha reflexionado sobre lo que supone para los personajes públicos darse cuenta de que hay personas haciéndoles fotos o grabándolas a escondidas: "Algo que también es un asunto importante es que hacemos fotos o grabamos (a los famosos) a distancia porque pensamos que es más respetuoso pero es casi lo opuesto".

Rae ha explicado que no le importa que la gente se acerque a ella cuando la reconocen, de hecho dice que le dará conversación a todo aquel que decida hacerlo. Además, ha recomendado algunos lugares a los que sus fans pueden ir cuando visiten Los Ángeles si quieren cruzarse con gente famosa como Urth Caffe o The Groove.