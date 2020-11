Aitana Ocaña aclara la polémica sobre el nombre de una de las canciones de '11 razones', su nuevo disco

El nuevo trabajo de Aitana está a la vuelta de la esquina. Su discográfica, Universal Music Spain, se encargó ayer de anunciar el título, la portada, la fecha de publicación y hasta el tracklist con las colaboraciones. Esto es todo lo que sabemos:

A pesar de que se trata de su segundo disco (el primero lo sacó en dos partes), la joven de 21 años ha confesado que ya lo siente como si fuera el disco de su vida. El título escogido ha sido '11 razones' pero no es aquí donde termina el juego con este número.

El anuncio se ha realizado el 11 de noviembre (el undécimo mes del calendario), el título, como ya hemos dicho, es '11 razones', el disco contiene esta misma cantidad de canciones, la última de ellas también lleva como nombre este número y el álbum saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre.

Aitana está muy emocionada con este nuevo proyecto con el que comienza un viaje para el que se ha realizado un cambio de look. La cantante aparece tumbada en la portada del disco, de color azul clarito, con este nuevo peinado de dos colores (su marrón natural en la parte superior mientras que la parte baja ha sido decolorada).

'11 razones' está producido por Andrés Torres, el encargado de la producción de 'Despacito' y Mauricio Rengifo, productor y miembro del grupo Cali y El Dandee. Precisamente, su colaboración con este grupo de hermanos, '+', está incluida en el disco.

Esta es sólo una de las colaboraciones que podremos encontrar en el nuevo disco de Aitana. Ya conocíamos la participación de Sebastián Yatra en el álbum gracias a ese primer single, 'Corazón sin vida'. Ahora sabemos que Beret, Natalia Lacunza y Álvaro Díaz y Pole (artistas urbanos, este último con éxitos virales en TikTok) se suman para acompañar a la cantante. La 'decepción' es que no hay ni rastro de Katy Perry, como se especuló hace unos días debido al intercambio de stories que se había producido entre ambas en Instagram.

Confusión con el nombre de uno de los temas

A pesar de que todas estas noticias han sido muy bien recibidas y han convertido tanto a la artista como sus colaboradores en Trending Topic en Twitter, esta noticia no está exenta de polémica. Algunas de las canciones que componen el tracklist tienen nombre de símbolos '+' (más), '-' (menos), 'x' (por), '=' (igual) y '%' (dividido), lo que ha generado confusión a pesar de ir acompañados por su nombre escrito.

La cantante ha tenido que salir a explicar el motivo por el que han utilizado el símbolo del porcentaje para la canción 'dividido' en lugar del símbolo de la división, ya que estos no son los mismos ni tienen el mismo significado: "En la canción dividido, decidimos utilizar “%” de manera simbólica, porque es lo que más se parece al símbolo división. ¿Por qué no pusimos como símbolo directamente el signo de división? Porque es un símbolo que no aparece en todos los teclados e iba a ser difícil buscar la canción".

Aitana ha añadido que para evitar futuras confusiones van a intentar poner el símbolo correcto en la versión digital del disco, y que para facilitar la búsqueda de las canciones, sin necesidad de utilizar los símbolos, se puede escribir directamente el nombre (por, más, igual, dividido, menos).