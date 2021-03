Ángela Mármol explota contra los fans que no la dejan vivir: "Hay gente que se siente dueña de mi vida"

Ángela Mármol se ha sincerado con sus casi dos millones de seguidores. La joven de 18 años ha hablado claro sobre cómo le están afectando las redes sociales y los comentarios negativos con los que tiene que lidiar ha diario.

Mármol ha confesado que está harta de tener que hacer lo que otra gente quiere que haga para contentarla. Se refiere a un sector de sus seguidores que se crean cuentas de fans solo para tener interacciones pero que, en realidad, ni siquiera sienten admiración por la joven.

Todo ha surgido a raíz de que la influencer haya borrado una fotografía. Un día después ha decidido explicar por qué lo hizo: "Estaba muy agobiada y ya no tanto por lo que me pase externo, sino por la presión que siento dentro de las redes".

Ángela Mármol ha reconocido que llevaba un tiempo en el que había perdido la ilusión por crear contenido y que lo hacía más por una obligación o porque no le pudieran poner la falta que por gustarle: "Siento que hay gente que se siente “dueñ@“ de mi vida y que haga lo que haga siempre está todo mal, me recriminan que hagan lo que ellos digan (sic), no puedo estar un par de días inactiva que me petan las menciones de historias diciéndome que me olvido de ellos", se ha quejado la influencer.

La exposición y la fama han empezado ha hacer mella en la joven, que ha sacado una lección de todo esto y es que ha comprendido que no se le puede gustar a todo el mundo y que a partir de ahora va a hacer lo que le haga feliz: "No se espero que me entendáis. Y a todos los que estáis ahí día tras día, muchísimas gracias de corazón, a partir de hora espero que notéis un cambio en mí, porque fuera de las redes ya vuelvo a ser yo misma y espero que se refleje en la pantalla".