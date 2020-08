Ashley Tisdale explica por qué se ha quitado sus implantes de pecho

Ashley Tisdale ha revelado que el invierno pasado se sometió a una cirugía para quitarse los implantes de pecho que llevaba. La actriz de 'High School Musical' lo ha hecho con motivo del lanzamiento de su proyecto 'Frenshe', donde pretende contar su experiencia sobre la búsqueda de una vida no tóxica.

"Hola chicos, este es probablemente el post más personal que he compartido. Como saben, he sido muy abierto sobre mi viaje de salud mental y siento que esto es igualmente importante. Hace años me sometí a una cirugía de aumento de pecho. Antes de la cirugía, constantemente sentía que mi cuerpo era menos que, y pensaba que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma. Y por un corto período de tiempo... así fue", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Tisdale ha reconocido que empezó a tener diferentes problemas de salud, a preocuparse en exceso por ello y ha asociarlo a los implantes, por lo que decidió quitárselos: "poco a poco empecé a luchar con problemas de salud menores que no estaban sumando, como la sensibilidad a la comida y los problemas intestinales (historia completa en @frenshe) que pensaba que podían ser causados por mis implantes. Así que el invierno pasado decidí someterme a la extracción de implantes".

La actriz de 35 años ha afirmado que después de un largo proceso ha logrado aceptarse y sentirse bien consigo misma. Un aprendizaje que quiere compartir con todos sus seguidores: "Este viaje ha sido de crecimiento, autodescubrimiento, autoaceptación y lo más importante, amor propio. Esta foto de arriba fue tomada dos meses después de mi cirugía para extraer los implantes y creo que se puede ver lo feliz que estoy de ser finalmente yo misma. A lo largo de los años me he reunido con muchos médicos holísticos y no holísticos y he aprendido la importancia de vivir una vida no tóxica. Estoy súper emocionada de compartir con ustedes lo que he aprendido hasta ahora, y me encantaría que hicieran este viaje conmigo siguiendo a @frenshe, donde tomamos un enfoque honesto de nuestro bienestar y hablamos abiertamente de la salud, la belleza y todo lo demás. No puedo decir que esté orgullosa de las decisiones que tomé en el pasado, pero no me arrepiento porque me ha traído aquí hoy".