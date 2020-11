Así fueron los Latin Grammys 2020: éxito de Rosalía, sorpresa de J Balvin y posible retirada de Anuel AA

Anoche tuvo lugar la 21 edición de los premios Latin Grammys con una gala atípica adaptada a los tiempos de la COVID-19: sin alfombra roja, sin público y con actuaciones desde diferentes partes del mundo como Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro o Guadalajara (México).

La nota española la pusieron Alejandro Sanz, que se llevó el premio a 'Grabación del Año' por 'Contigo' del tributo a Joaquín Sabina; José Luis Perales con su actuación; el homenaje a Julio Iglesias; la aparición de C. Tangana acompañando a Jorge Drexler, que se encontraba nominado; y Rosalía.

La reina del Tra-trá se ha hecho con tres premios, siendo una de las más galardonadas de la noche: dos premios por su colaboración con Ozuna en 'Yo X TI, Tu X Mi' y uno para 'TKN' junto a Travis Scott por Mejor vídeo musical corto.

Sin embargo, la gran ganadora de la noche fue la mexicana Natalia Lafourcade con tres estatuillas entre la que se encuentra la de 'Mejor álbum del año' por 'Un canto por México, Vol. 1'. El colombiano Camilo se ha llevado el reconocimiento de 'Mejor canción pop' por 'Tutu' mientras que 'René' de Residente se ha posicionado como la 'Canción del año'.

J Balvin vs. Bad Bunny: el duelo del reguetón

J. Balvin y Bad Bunny tenían doble nominación a 'Mejor disco urbano' cada uno por sus respectivos álbumes y por 'Oasis', disco que comparten. Pero finalmente, Balvin se ha hecho con la estatuilla, la única que ha ganado a pesar de contar con 13 nominaciones. Una cifra que la ha valido un Record Guiness.

Una decisión que ha provocado la indignación en redes sociales de los fans del conejo malo convirtiendo 'YHLQMDLG' en Trending topic. La competición estaba reñida. Bad Bunny ha roto muchos récords con 'Yo Hago Lo Que Me Da La Gana', como por ejemplo tener el mejor debut de Spotify con 5.27 millones de reproducciones. Sin embargo, 'Colores', el disco del colombiano, logró meter las diez canciones que lo componen dentro del top 20.

Aun así, Bad Bunny ha conseguido el Latin Grammy a 'Mejor interpretación del reguetón', una nueva categoría de esta edición.

¿Se retira Anuel AA?

Entre las actuaciones de la noche como la de Anitta, Nathy Peluso, Karol G, J. Balvin, Bad Bunny, Marc Anthoy o Pitbull también se encuentra la de Anuel AA. El puertorriqueño acudió a la ceremonia presencialmente e hizo honor a la vida de excesos de la que siempre presume con una actuación a lo grande con láseres y confeti.

¿Una forma de despedirse por todo lo alto? El cantante ha preocupado a sus fans al publicar en su cuenta de Instagram un freestyle en el que comenta que no está feliz con su vida, que ya no le apetece seguir cantando ni actuando o que su hijo demanda su atención. Esto llega después de los rumores de ruptura con Karol G. Sin embargo, la frase que ha hecho saltar todas las alarmas es la que deja caer que después de los Latin Grammy deja la música: "en estos Grammys yo me retiro". ¿Habrá sido esta su última actuación?