Así ha sido el debut de Laura Escanes en Marbella Vice

Laura Escanes ha debutado en Marbella Vice. La influencer acaba de hacer su primera incursión en el mundo del gaming con un directo en Twitch en el que ha creado su personaje para la nueva serie desarrollada por Ibai Llanos y @CooLifeGame.

La joven de 25 años lleva seis meses en la plataforma de streaming, donde ha empezado a cogerle el gustillo a los videojuegos probando a jugar Valorant. Sin embargo, ahora ha ido un paso más allá siendo uno de los fichajes más inesperados de Marbella Vice, donde ha querido participar para "probar algo nuevo".

Laura Escanes ha reconocido estar muy nerviosa al comienzo del directo, aunque se ha ido soltando poco a poco creando junto a sus seguidores el que será su personaje de roleo dentro del juego: "Estoy nerviosa", ha dicho resoplando. "Hacía tiempo que no me ponía nerviosa antes de empezar el directo. Es mi primer día, vamos a crear el personaje juntos".

Antes de comenzar a conformar el aspecto de su avatar, Laura ha mostrado una libreta en la que tenía apuntados varios comandos y atajos de teclado para poder desenvolverse sin problemas a la hora de jugar: "Voy a estar muy perdida, no me voy a acordar de los controles", decía confesando el que parece uno de sus grandes miedos o inseguridades dentro del Marbella Vice. "Me da miedo no sentirme tan preparada como otra gente y que eso no me permita disfrutar tanto".

Tiffany, la 'real pija'

El rol que se le ha asignado ha sido el de pija. Para ello, Laura Escanes ha querido crear un personaje con un aspecto muy femenino. Tiffany es rubia, tiene el pelo largo y lleva un vestido mini de color rosa chicle con escote en forma de lágrima. En cuanto a la voz, la influencer no se siente todavía preparada ni cómoda para rolear poniéndole 'voz de pija' a su personaje, por lo que ha optado por tirar de 'niña buena'. Además, Laura se ha inventado una historia sobre el pasado de Tiffany diciendo que es la hija del dueño de la joyería de la ciudad pero que no quiere saber nada de su familia y ser una mujer libre que haga su vida por su cuenta.

Nombre: Tiffany Hilton

Nacimiento: 13 de abril de 1996 (fecha del cumpleaños real de Laura Escanes)

Altura: 1,70 (porque quería una "mujer esbelta")

En su primer día dentro de Marbella Vice, el personaje de Escanes ha vivido un accidente de moto, se ha visto envuelta en una pelea dentro de un hospital, ha intercambiado su número de teléfono con otros personajes como 'Benito' y le han hecho una oferta para ser la bailarina y cantante de un club nocturno. Después de todas estas emociones, Laura se ha conectado con Gemma Gallardo para hacer la primera sesión de su club de lectura.