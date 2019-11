Parece que la Navidad llega antes cada año: calles decoradas con las luces, planes mágicos, centros comerciales que imitan la casa de Papá Noel... y ahora el tradicional villancico que para Leticia Sabater se está convirtiendo en una costumbre. La artista multitarea lanzó ayer 'Trínchame el pavo', un peculiar intento de volver a meterse en las fiestas de toda la vida.

El año pasado inauguró la moda navideña con 'El polvorrón', la primera canción que publicaba con esta temática, y quien esperara algo como el mítico 'All I want for Christmas is you' se llevaría un buen susto. Lo mismo sucede con su hit de este año, con un estilo difícil de describir...

El vídeo da para un estudio en profundidad por su ritmo, la voz, el acento impostado de la cantante y sobre todo la letra. Es un repaso a las personas que "trinchan el pavo": papis, hermanos, cuñaos, DJs, currantes... En este último grupo mete a un viejo 'rival viral' muy inesperado: Auronplay.

El youtuber ha publicado varios análisis de anteriores videoclips de Leticia, donde se podría decir que no se cortó un pelo a la hora de decir que no le gustaban. La cantante se lo tomó con deportividad, consciente de que su contenido no tiene por qué gustar a todo el mundo. "Lo que tiene que hacer es comerme la salchipapa, que es muy relajante", dijo a un periodista de Fórmula TV. "Me he descojonado viendo tu vídeo, me ha venido fenomenal", para añadir una confesión más: "Aunque no te lo merezcas, me pones".

Quizá por eso se ha acordado de meter un guiñito a Auronplay incluyéndole (con gorro navideño y filtros de Instagram) en el 01:32 del villancico, cuando hace referencia a los currantes. La letra de la canción sigue como "Trínchame el pavo, papito, cómetelo poquito a poquito, en Navidad final feliz y polvito, turrón, champán y un buen pedito", por lo que nos imaginamos que quizá el creador de contenido puede tener inspiración de sobra para hacer una de las suyas...