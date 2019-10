Ya sabíamos gracias a la colaboración de Becky G y J-Hope (miembro de BTS) que la cantante latina no le pone límites a su carrera en términos de género musical. La mezcla entre rap, trap y K-pop que presentó hace unas semanas nos descubrió que Becky se atrevía con todo, y ahora parece que también con los eventos multitudinarios de videojuegos.

Vayamos por partes: dentro de dos semanas se celebrará en París uno de los acontecimientos más importantes de los esports en el mundo. Hablamos de las finales mundiales de League of Legends, conocidas como los Worlds, y aprovechando que habrá una audiencia de 15.000 espectadores, la organización está planeando actuaciones musicales durante el evento.

Una de los primeras en confirmar ha sido Sayeon del grupo de K-pop (G)I-dle, un idol girl group formado hace poco más de un año que ya cuenta con un buen número de seguidores. Para celebrar su presencia en el AccorHotels Arena -estadio elegido para el evento de los Worlds 2019-, la cuenta oficial de la banda publicó un tuit donde lo anunciaba por todo lo alto.

La cosa no hubiera ido a mayores entre los fans de LoL y (G)I-dle si no fuera por un discreto pero revelador detalle: en el segundo 3 del vídeo que acompaña al post aparecen otros artistas que probablemente también actuarán el 10 de noviembre en el mismo evento.

Keke Palmer (cantante y bailarina de twerking), Thutmose (rapero norteamericano) o Duckwrth (artista visual y DJ) figuran en la pequeña lista, que está encabezada ni más ni menos que por Becky G, sin duda la más internacional de los artistas supuestamente convocados.

No está confirmado de manera oficial, pero sería muy random que estos cantantes aparecieran en el anuncio a menos que fueran a actuar para la audiencia de League of Legends. Porque si no, ¿para qué aparecen ahí sus nombres? Todos juntos podrían formar una banda exclusiva para el Mundial llamada True Damage, una banda que existe dentro del universo del juego y cuyo hashtag aparece en el tuit de G(I)-dle.

En los próximos días saldremos de dudas sobre si todo esto es una ida de olla de Twitter o si de verdad se juntarán estos talentos. El próximo fin de semana, por cierto, se jugarán las semifinales de los Worlds en Madrid, decidiendo qué equipos escucharán (cruzamos dedos) a Becky G en directo: la lolera más inesperada.