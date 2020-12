Bella Poarch y sus problemas de depresión: "TikTok me salvó literalmente la vida"

Todos la conocimos como la cara bonita de 'M to the B', la versión tiktoker del éxito viral de Millie B, pero Bella Poarch estaba "estaba en un lugar muy oscuro" a principios de este año, mucho antes de que la pandemia nos golpeara a todos.

La estadounidense de origen filipino tiene el récord de likes para un vídeo de TikTok, y aunque Addison Rae o Charli D'Amelio la superan en followers, su carrera es probablemente la más meteórica dentro de la plataforma. De hecho, supera a Charli en número de suscriptores mensuales, y comienza a frecuentar los mismos círculos sociales que la reina de los bailes.

Con toda la alegría y buen rollo que transmite, Bella ha explicado a través de Twitter que no todo fue un camino de rosas. "Quería tomarme unos minutos hoy para dar las gracias a TikTok", dice en un largo post. "Antes de que todo esto me pasara, estaba en un lugar muy oscuro. Me despertaba en guerra con mi ansiedad, mi depresión y mi síndrome post traumático".

La cosa se pone todavía más seria cuando asegura que "no tenía esperanza, y hasta planeaba darme por vencida". Aunque no lo dice claramente, parece estar hablando de ideas suicidas. "Todavía estoy luchando, pero ahora por lo menos tengo ganas de ir a la guerra".

Antes de despedirse se declara afortunada por lo que le ha pasado en 2020, y cómo la plataforma la ayudó a superar una crisis existencial muy seria. Para gente que está "en un lugar similar", aconseja que sean conscientes de que "las cosas pueden cambiar".

"Sé que hay mucha gente que cree que no merezco estar aquí", dice en referencia a los que se meten con ella por limitarse a poner ojitos, y de hecho se suma a las críticas valorándose a sí misma. "Yo tampoco lo creo, y por eso quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan. La vida da muchas vueltas, simplemente no te rindas y sigue con ella".

Si te encuentras en una situación límite en la que piensas que estás solo, que nadie te comprende y si has llegado a pensar en maneras de autolesionarte, puedes acudir al 'Teléfono de la Esperanza', donde siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. Su número es el +34 717 003 717.