BLACKPINK publica un enigmático póster y sus fans critican el título del single

Quedan 10 días para que el single de BLACKPINK y Selena Gomez vea la luz, será el próximo 28 de agosto. YG Entertainment, sello discográfico de las chicas, está desvelando poco a poco detalles sobre esta colaboración que ha puesto patas arriba a los blinks.

Después de anunciar que el segundo single de su comeback sería una colaboración con un misterioso artista, que finalmente se reveló que se trataba de Selena Gomez, la compañía ha compartido el póster del single. La imagen consiste en un fondo negro y rosa (colores corporativos de la girl band) y muestra dos polos de helado unidos. Jennie ha advertido en su cuenta de Instagram que nos vamos a derretir.

Además, en el póster se indica que el polo rosa hace referencia a BLACKPINK mientras que el de color naranja es por Selena Gomez. Por su parte, la ex chica Disney ha compartido también un pequeño adelanto en su cuenta de Instagram, muy diferente al poster de las chicas. Se trata de la imagen de un coche rosa en cuya matrícula se puede leer 'Selpink', la contracción de los nombres de las artistas que colaboran.

Esto ha hecho a los blinks pensar que podría existir un videoclip, pero todavía no ha habido ninguna confirmación oficial. Además, están ansiosos por conocer cuál es el título de la canción que comparten BLACKPINK y Selena Gomez y a la que la discográfica todavía se refiere como 'New Single Release'.

Los fans no están del todo conformes con el tratamiento que se les está dando a las chicas en la publicación de su primer disco. Los blinks denuncian que la compañía no se lo está tomando en serio porque no se están tomando la molestia de ponerle nombre a la canción ni al primer álbum de Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie, que se llama 'The album'.