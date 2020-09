BLACKPINK tendrá una colaboración con Cardi B y un tema producido por David Guetta en su nuevo disco

Cuenta atrás para la salida de 'THE ALBUM'. El primer disco de BLACKPINK verá, por fin, la luz el próximo viernes 2 de octubre para alivio de sus fans. Los Blinks llevan esperando este disco desde hace cuatro años, cuando comenzó la carrera de las chicas y finalmente van a poder disfrutar de la música que tanto tiempo les llevan prometiendo.

Una espera que va a merecer la pena, y mucho. Las chicas ya han triunfado con 'How You Like That' y 'Ice Cream', donde colaboran con Selena Gomez. Sin embargo, esta no es la única sorpresa (ni colaboración) que encierra el disco.

BLACKPINK acaba de hacer pública la lista de los temas que forman parte de este primer disco y lo que más ha llamado la tención es que cuenta con una colaboración sorpresa. La rapera Cardi B se une a las chicas en 'Bet You Wanna', una canción que seguro que se convierte en un éxito.

Al igual que Ariana Grande figura como compositora de 'Ice Cream', 'Bet You Wanna' cuenta con la participación de otro artista importante. Se trata de Ryan Tedder, vocalista de One Republic.

Esta no es la única participación que ha llamado la atención. 'Lovesick Girl' ha sido la escogida como la canción principal del disco y cuenta con la larga experiencia musical (de hacer temazos pegadizos y exitosos) del Dj francés David Guetta para la producción. En esta canción también aparecen Jennie y Jisoo entre los autores.

La noticia ha generado revuelo y los Blinks no ven el momento de poder escuchar los temas. Por suerte tan sólo tienen que esperar tres días para poder hacerlo. Además, BLACKPINK está alimentando el hype publicando teasers de 'Lovesick Girl' donde se puede ver a las chicas caminando de noche por una ciudad.

'THE ALBUM' está compuesto por ocho canciones. Estos son los títulos de los temas que podrás escuchar a partir del 2 de octubre:

1. How You Like That

2. Ice Cream (feat. Selena Gomez)

3. Pretty SAvage

4. Bet You Wanna (feat. Cardi B)

5. Lovesick Girls (canción principal)

6. Crazy Over You

7. Love To Hate Me

8. You Never Know